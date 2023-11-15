Глава Минобороны не видит смысла в занимающихся рукоприкладством мужчинах

Он отметил, что женщины должны вовремя обратить внимание на склонность партнера к насилию

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Министр обороны Руслан Жаксылыков считает, что только слабые мужчины совершают насилие над женщинами. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Начнем с того, что основа воспитания дается в семье - как родители относятся к своим детям, так и впоследствии дети будут относиться к окружающим. Вообще не к чести любого мужчины – поднимать руки на женщин. Только слабый может поднять руку на женщин. Мужчина, это в первую очередь, защитник, как своего государства, так и своей семьи», - сказал министр.

Он отметил, что женщины должны вовремя обратить внимания на склонность партнера к насилию.

«Если мужчина поднимает руку на свою женщину, есть ли смысл вообще в нем», - высказался глава Минобороны, но не уточнил, как нужно утилизировать таких мужчин.

Также сегодня на пленарном заседании депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова заявила о неких «силах», препятствующих криминализации насилия в отношении женщин.