Депутат заявляет о неких "силах", препятствующих криминализации насилия над женщинами

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Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова заявила о неких «силах», препятствующих криминализации насилия в отношении женщин. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании, передает корресподент Kazpravda.kz.

Депутат отметила, что произошедшая недавно трагедия с женой бывшего высокопоставленного чиновника, в результате которой она погибла, в очередной раз показала уязвимость женщин и отсутствие сильных законов, защищающих их от бытового насилия.

«По предложению депутатов 3 года назад законодательство было дополнено рядом нескольких жестких норм. В том числе, в законы были включены положения, согласно которым сейчас для составления протокола о фактах бытового насилия достаточно показаний свидетелей и соседей. Также была исключена возможность повторного примирения, и теперь у насильников нет возможности примириться с жертвой в суде. Но, как ни печально, эти изменения не останавливают охотников издеваться над женщинами в семье. В результате сотни казахстанских женщин теряют жизнь, здоровье и надежду на будущее», - констатировала Сулейменова.

Она привела данные, согласно которым в 2021 году только 40% случаев домашнего насилия достигли судимости.

«А многие из абьюзеров были помилованы и освобождены, и только 39 % из них находились под административным арестом от 2 часов до 3 суток. Мы знаем, что пришло время услышать крик души женщин, которые не могут терпеть дальше домашнее насилие, жестокий патриархальный произвол, и принять решительные меры», - считает спикер.

Она сообщила, что в начале сентября в целях углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении детей и женщин в семье, депутаты разработали законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

«В данном законопроекте насилие признается уголовным делом, педофилов приговаривают к пожизненному заключению, ужесточают ответственность и наказание. Кроме того, в этом документе рассматриваются механизмы высокой ответственности общественных и государственных институтов за защиту женщин и детей, и жесткого реагирования на ситуации домашнего насилия. Однако при вмешательстве определенных «заинтересованных» групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются. По разным причинам закон еще не вошел в Мажилис. Правительство затягивает необходимые выводы к законопроекту, который четко защищает женщин и детей. Неужели мы ждем, сколько еще женщин снова сломают свою судьбу?» - возмущена депутат.

Жулдыз Сулейменова считает, что даже легкое насилие должно быть признано преступлением.