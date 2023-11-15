Глава Минобороны рассказал, как экс-министр МВД привел племянников в армию "за ручку"

Руслан Жаксылыков с вполне уместным пафосом заявил, что и сами чиновники и их дети являются патриотами
Министр обороны Руслан Жаксылыков в ходе обсуждения поправок по вопросам воинской службы рассказал, как экс-министр внутренних дел Калмуханбет Касымов самолично отправил в армию двух родных племянников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Глава Минобороны поделился об этом в ответ на сомнения депутатов в том, что дети высокопоставленных чиновников избегают службы в армии. Руслан Жаксылыков не согласился с выводами народных избранников и с вполне уместным пафосом отметил, что и сами чиновники и их дети являются патриотами.
«Тот, кто отправляет своих детей в армию, об этом не говорит», - сказал министр и отметил, что патриотом надо быть в сердце, а «не на показуху», показав рукой при этом на левую часть своей груди.
Он озвучил конкретный пример, когда высокопоставленный госслужащий самолично отправил родственников в армию.
«Я бы хотел привести пример – бывший министр внутренних дел, генерал-полковник Калмуханбет Касымов, сам за ручки привел двух родных племянников в армию служить солдатами. Сын уважаемого экс-сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда по окончанию престижной школы пошел служить солдатом срочной службы десантно-штурмовой бригады и сейчас он курсант военного училища США. Разве это не пример? Вы знаете, такую норму выделять для сыновей министров и депутатов нет смысла. Закон один для всех. Но кто и как эту норму реализует, давайте спросим себя в первую очередь», - заявил министр.