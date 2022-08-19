Глава Минторговли обсудил с бизнесом вопросы отрасли и возможности обеспечения населения продуктами

Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел сессию встреч с руководителями восьми отраслевых объединений производителей и реализаторов основных продуктов питания. Это представители Молочного союза, Союза птицеводов, Зернового союза, Масложирового союза производителей, Союза фермеров, Союза картофелеводов и овощеводов, Союза зернопереработчиков, Ассоциации сахарной, пищевой перерабатывающей промышленности, Ассоциации производителей масложировой продукции, Ассоциации яичных производителей Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Представители пищевого бизнеса озвучили актуальные вопросы отрасли и возможности обеспечения потребностей населения своими продуктами питания. В частности, исполнительный директор «Молочного союза Казахстана» Владимир Кожевников отметил, что на сегодняшний день отрасль готова обеспечить поставки «белых» продуктов — молока, кефира, сметаны — на 100 %. Что необходимо для достижения этого показателя, основные проблемы отрасли и предложения по стабилизации цен и поставок основных продуктов питания на внутренний рынок представили все участники встреч.

Для большинства производителей, с учетом специфики каждой отрасли, основным решением большинства проблем является своевременный доступ к «оборотным схемам».

Серик Жумангарин отметил, что до конца года правительство представит законодательные инициативы, направленные на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей при реализации продукции в крупные торговые сети. Уже рассматривается пересмотр действия оборотной схемы — не торговых сетей, а напрямую производителей.

«Много прозвучало предложений, очень существенных, что необходимо изменить в системе финансирования во избежание значительного роста цен и дефицита. Завтра планируем встречу с заместителями акимов регионов по новой системе контрактации и реализации СЗПТ», — сказал Серик Жумангарин.

По итогам встреч участники договорились продолжить обсуждение возможностей стабилизации цен на продукты питания.