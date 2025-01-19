Глава Минздрава обсудила с верховным муфтием вопросы донорства и вакцинации

Здравоохранение
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Министр указала на то, что одной из главных причин отказа от вакцинации является влияние религиозных убеждений родителей

Фото: пресс-служба МЗ РК

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова провела встречу с главой  Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Казахстана Наурызбаем кажы Таганулы. Основной темой встречи стали вопросы повышения осведомленности населения по вопросам вакцинации и донорства органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

В ходе беседы министр здравоохранения подчеркнула, что вакцинация является одним из приоритетных направлений в сфере здравоохранения страны. Однако в последние годы наблюдается растущая тенденция отказа от прививок как в Казахстане, так и по всему миру, что способствует увеличению числа неиммунизированных людей и регистрации вспышек инфекционных заболеваний среди непривитых граждан.

«Отказ от профилактических прививок ставит под угрозу здоровье детей, лишая их защиты от инфекционных болезней и их возможных последствий», — отметила Акмарал Альназарова.

Министр также указала, что одной из главных причин отказа от вакцинации является влияние религиозных убеждений родителей.

В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана планирует усилить сотрудничество с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК). В рамках этого сотрудничества, при поддержке Всемирной организации здравоохранения, будет проведено исследование для выявления религиозных факторов, влияющих на отказ от вакцинации, а также для изучения коммуникационных пробелов и других возможных факторов, препятствующих вакцинации.

За последние 10 лет в области трансплантологии в республике совершён совершен значительный прогресс к уровню мировых стандартов. Каждому гражданину страны стали доступны сложнейшие дорогостоящие операции по пересадке органов, пациенты после трансплантации получают пожизненную терапию бесплатно за счет государства.

Для обеспечения такого уровня медпомощи в стране действует профильный Республиканский центр, который координирует работу 7 центров трансплантации, более 40 донорских организаций, оказывающих медицинские услуги для подготовки донора после смерти, также в 5 регионах функционируют типологические лаборатории, где определяется иммунологическая совместимость донора и реципиента, проинформировала глава ведомства.

Однако, несмотря на достигнутый потенциал службы, на сегодня в листе ожидания трансплантации донорских органов находятся 4 117 человек, в том числе 96 детей.

За последние 5 лет в Казахстане было проведено 1 005 операций по пересадке органов, где 92,1% трансплантаций были сделаны из органов живых людей, 7,9%-из кадавров.

Обращаясь к представителям духовенства, министр подчеркнула роль религиозных лидеров в разъяснении среди местных общин, в мечетях вопросов посмертного донорства, это поможет людям принять осознанное и ответственное решение.

По данным министерства, лидером в развитии посмертного донорства в мире является Испания, показатель в расчете на 1 миллион человек составил 49,38, Республика Беларусь из бывших государств СНГ показывает наилучшие результаты -25,26, Иран (мусульманское государство) -12,57, в Казахстане по подсчетам Глобального фонда Всемирной организации здравоохранения данный показатель составляет всего 0,36.

 

#Минздрав #муфтий #донорство #вакцинация

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