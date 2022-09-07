Глава МИОР выразил соболезнования родным Григория Дильдяева

Министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали выразил глубокие соболезнования родным и близким известного журналиста, экс-главы газеты «Казахстанская правда» Григория Дильдяева в связи с его кончиной, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

«Всю сознательную жизнь Григорий Дильдяев посвятил журналистике, был корреспондентом, редактором, занимался издательской деятельностью и стал лауреатом Союза журналистов Казахстана.

Это большая утрата для всей казахстанской журналистики.

Благодаря большому профессионализму и человеческим качествам Григорий Дильдяев пользовался у коллег заслуженным авторитетом», – отметил глава МИОР.

Напомним, известный журналист Григорий Дильдяев скончался 6 сентября 2022 года на 74-м году жизни.

Из 74 лет жизни 56 Григорий Дильдяев посвятил журналистике.

В 1985 году работал корреспондентом газеты "Правда", руководителем группы корреспондентов. С 1991 года был главным редактором газеты "Азия".

В 1994-1997 годах работал главным редактором газеты "Казахстанская правда". В 1995-1999 годах был главным редактором газеты "Азия – экономика и жизнь".

С 1999 года возглавлял РБА "КазИнПресс".

Гражданская панихида по Григорию Дильдяеву пройдет 8 сентября в городе Алматы.