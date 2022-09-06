Скончался экс-глава газеты "Казахстанская правда"

Сегодня стало известно о смерти экс-главы газеты "Казахстанская правда" Григория Дильдяева, скончавшегося на 74-м году жизни, сообщает Kazpravda.kz.

По его словам, на должность главного редактора "Казахстанской правды" его пригласил Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. К тому времени он был редактором межрегиональной газеты "Аз и Я".

"Нурсултан Абишевич сказал мне: "Помогай! Прими "Казправду"!" - рассказал Дильдяев в интервью "IAC EURASIA".

"Для себя лично я принял такую формулировку - журналисту нельзя любить власть. Самое теплое из чувств, которые он может к ней испытывать, - уважение, и то - если власть показала, что её есть, за что уважать. А такой она в глазах читателя может стать только тогда, когда журналист будет показывать ее недочеты. Но сегодня, мягко говоря, можно обойтись без половины публикуемых в государственных изданиях материалов. Это, как мы все знаем, – отработка заказов правительственных структур и АП, которые рвутся руководить прессой, чтобы угодить главному читателю. Им почему-то кажется, что президенту страны нужны именно такие газеты", - поделился он своими размышлениями он в интервью Central Asia Monitor.

Из 74 лет жизни 56 Григорий Дильдяев посвятил журналистике - был корреспондентом, редактором, занимался издательской деятельностью и стал лауреатом Союза журналистов Казахстана.

В 1985 году работал корреспондентом газеты "Правда", руководителем группы корреспондентов. С 1991 года был главным редактором газеты "Азия".

В 1994-1997 годах работал главным редактором газеты "Казахстанская правда". В 1995-1999 годах был главным редактором газеты "Азия – экономика и жизнь".

С 1999 года возглавлял РБА "КазИнПресс".