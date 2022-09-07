Прощание с Григорием Дильдяевым пройдет в Алматы 8 сентября

Гражданская панихида по Григорию Дильдяеву пройдет 8 сентября в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

Гражданская панихида по Дильдяеву Григорию Григорьевичу состоится 8 сентября 2022 года с 11:00 до 12:00 часов по адресу: город Алматы, улица Курмангазы, 29 угол улицы Ч. Валиханова, центральный вход Ғылым ордасы.

Напомним, известный журналист Григорий Дильдяев скончался 6 сентября 2022 года на 74-м году жизни.

Из 74 лет жизни 56 Григорий Дильдяев посвятил журналистике – был корреспондентом, редактором, занимался издательской деятельностью и стал лауреатом Союза журналистов Казахстана.

В 1985 году работал корреспондентом газеты "Правда", руководителем группы корреспондентов. С 1991 года был главным редактором газеты "Азия".

В 1994-1997 годах работал главным редактором газеты "Казахстанская правда". В 1995-1999 годах был главным редактором газеты "Азия – экономика и жизнь".

С 1999 года возглавлял РБА "КазИнПресс".