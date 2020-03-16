Глава МВД доложил Президенту о принимаемых мерах по поддержанию режима ЧП

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева о принимаемых мерах по поддержанию режима чрезвычайного положения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Как отметил министр, личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан государства.
Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам граждан.
Тургумбаеву также было поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел.
Как отметил министр, личный состав органов внутренних дел мобилизован на обеспечение общественного порядка в интересах безопасности граждан государства.
Президент отметил важность соблюдения порядка, дисциплины в общественных местах с уважением к правам граждан.
Тургумбаеву также было поручено продолжать работать по внедрению цифровизации и совершенствованию информационной системы в органах внутренних дел.