Глава «Отбасы банка» назвала дату старта жилищной программы «Наурыз жұмыскер»

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова в ходе парламентских слушаний в Сенате сообщила о старте в марте жилищной программы для рабочих «Наурыз жұмыскер», передает корреспондент Kazpravda.kz
«17 марта для всех рабочих будет открыта возможность подавать заявку в любой момент. Процесс будет такой: приоритетность тех людей, которые работают на рабочих специальностях. Прием заявок будет в реальном времени», - сказала она.
Также она уточнила, что претенденты должны предоставить справку с места работы, после чего сотрудники «Отбасы банка» проверят реквизиты организации.
«Сотрудник проверит БИН организации. Программа для рабочих горнодобывающей промышленности, сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства. Именно рабочие специальности должны быть. Офис-менеджеры и прочие - не будут участвовать», - сказала она.