Глава «Отбасы банка» назвала дату старта жилищной программы «Наурыз жұмыскер»

Председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова в ходе парламентских слушаний в Сенате сообщила о старте в марте жилищной программы для рабочих «Наурыз жұмыскер», передает корреспондент Kazpravda.kz

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«17 марта для всех рабочих будет открыта возможность подавать заявку в любой момент. Процесс будет такой: приоритетность тех людей, которые работают на рабочих специальностях. Прием заявок будет в реальном времени», - сказала она.

Также она уточнила, что претенденты должны предоставить справку с места работы, после чего сотрудники «Отбасы банка» проверят реквизиты организации.