Глава правительства поручил взять под жесткий контроль распределение сельхозсубсидий

Должен быть увеличен охват аграриев с акцентом на мелкие и средние хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

«Поскольку все права по распределению субсидий переданы в акиматы, необходимо Вам, Айдарбек Сейпеллович, совместно с акимами регионов взять на жесткий контроль обеспечение аграриев справедливым и рациональным субсидированием. Деньги должны расширять возможности сельчан и влиять на объемы производимой продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрасли», — отметил Олжас Бектенов.

Акиматам областей поручено обеспечить охват максимально широкого круга аграриев, сделав упор на мелкие и средние хозяйства.

Премьер-Министр также акцентировал внимание на правильном планировании посевных работ с учетом долгосрочного прогноза погоды. На особом контроле правительства – меры по стабильному обеспечению поливной водой южных регионов республики, в том числе в долгосрочной перспективе.