Глава правительства указал, каким предприятиям нужно помочь финансированием

Правительство , Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Олжас Бектенов поручил поддержать доступным финансированием малые и средние предприятия с хорошим потенциалом для роста, передает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства премьер-министр подчеркнул, что экономические показатели в некоторых отраслях и регионах могли быть гораздо выше, если бы акимами и министрами велась более активная работа. Олжас Бектенов отметил большие резервы в обрабатывающей промышленности и поручил усилить поддержку предпринимателей. 

«Поддержка отечественных товаропроизводителей осуществляется на постоянной основе. Надо активизировать поддержку предпринимательских инициатив, направленных на обновление основных фондов, увеличение номенклатуры и повышение добавленной стоимости производимой продукции. В первую очередь предусмотреть поддержку доступным финансированием малых и средних предприятий, обладающих хорошим потенциалом для роста», – отметил глава правительства. 

Акиматам поручено активизировать работу комиссий по местному содержанию. Бектенов также указал на необходимость проводить эффективный мониторинг применения отечественных товаров.

Премьер поручил госорганам оказывать содействие предпринимателям в расширении рынков сбыта продукции, а также стимулировать инвестактивность для обеспечения дальнейшего роста экономики. 11 регионов не достигли планового показателя по инвестициям в основной капитал.

Он отметил необходимость обеспечения высокого уровеня финансовой дисциплины в вопросах реализации инвестпроектов. Все госорганы должны быть нацелены на своевременную и качественную реализацию инвестпроектов. Профильные министерства и акиматы должны на постоянной основе оказывать содействие предпринимателям в расширении рынков сбыта своей продукции и экспортной корзины. 

«Надо проводить поиск зарубежных предприятий для релокации производств и содействовать увеличению локализации на действующих производствах. Всем ставлю задачу до конца года обеспечить исполнение целевого индикатора по инвестициям в основной капитал. Особый акцент на обрабатывающем секторе, АПК, транспорте и логистике, а также таких сферах, как водоснабжение и электроснабжение», — сказал Бектенов. 

Он также поручил МИДу  усилить работу по привлечению инвестиций с ежемесячным вынесением результатов и проблемных вопросов на заседания Инвестиционного штаба.

#инвестиции #поддержка #предприниматели

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