Глава Сената обозначил задачу вывести работу с маслихатами на новый уровень

Председатель палаты обратил внимание коллег на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования маслихатов

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось заседание Совета по взаимодействию с представительными органами при Сенате. Участие в работе заседания в онлайн-формате приняли сенаторы, руководители госорганов и депутаты маслихатов, представляющих все регионы страны, сообщает Kazpravda.kz.

Работу заседания председатель палаты начал с подведения итогов предыдущих встреч с депутатами маслихатами и остановился на конкретных механизмах реализации совместной работы на предстоящий период уже в обновленном составе совета. В частности, наряду с законотворчеством, речь шла и о взаимодействии депутатов палаты и маслихатов по линии совместного решения проблем в регионах, развития системы местного государственного управления и самоуправления, мониторинга за реализацией законов на местах, и в сфере методической и материально-технической поддержки маслихатов.

В этой связи Маулен Ашимбаев акцентировал внимание коллег на задачах, которые были обозначены в послании главы государства, в том числе касающиеся формирования новой модели экономической политики.

- Президентом страны инициированы реформы по развитию новых отраслей экономики, модернизации социальной и инженерной инфраструктуры. Реализуются и комплексные мероприятия, направленные на повышение благосостояния населения. Мы должны вместе продуктивно работать по реализации этих важнейших реформ на благо страны. В этом году парламент примет ряд законов. В их числе Строительный, Водный, Налоговый и Бюджетный кодексы, разработанные по прямому поручению президента. Важно принять во внимание предложения депутатов маслихатов по этим законопроектам, особенно в вопросах, касающихся развития регионов, – отметил в своем выступлении спикер.

Председатель палаты также обратил внимание коллег на то, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования маслихатов.

По итогам заседания совета была отмечена необходимость объединения усилий депутатов всех уровней и активизации совместной работы, как в сфере законотворческой деятельности, так и по другим актуальным направлениям.

С докладами также выступили заместитель председателя Совета по взаимодействию с местными представительными органами, Толеубек Мукашев, депутаты маслихатов областей Владимир Бубенко, Ерлан Каналимов, Гулкасима Суентаева, Наурызбай Байкадамов и другие.