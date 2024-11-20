Глава Сената объявил прием заявок на четвертый поток в Школу аналитики

«Рад сообщить, что сегодня начинается прием заявок для участия в четвертом потоке проекта «Талдау мектебі – Школа аналитики». Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает важную роль аналитических подходов в устойчивом развитии страны. В этой связи на протяжении ряда лет мы с моими коллегами содействуем развитию аналитических навыков у молодых специалистов из государственных органов, национальных компаний, образовательных и научных учреждений и других сфер. За время работы проекта обучение прошли около 200 молодых профессионалов.

Очередная сессия «Школы аналитики» пройдет с 11 января по 1 марта 2025 года. Занятия будут традиционно проходить по субботам. Тема четвертого потока - «Аналитика и цифровые инструменты в Data-Driven Decision Making». В рамках восьминедельного курса участники познакомятся с прикладными методами аналитической работы и цифровыми инструментами в рамках принятия решений на основе данных. Известные казахстанские и зарубежные эксперты выступят лекторами и менторами для участников четвертого потока», - рассказал председатель Сената.