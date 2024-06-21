Глава Сената встретился с делегацией Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана

Сенат
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с первым заместителем председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Раджаббоем Ахмадзодой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Маулен Ашимбаев отметил, что Таджикистан является стратегическим партнером и важным союзником для Казахстана. Залогом такого эффективного сотрудничества являются личные дружеские и доверительные отношения, а также конструктивный и доверительный диалог глав двух государств.

В этой связи, как подчеркнул председатель Сената, важно усилить взаимодействие в рамках Дорожной карты по развитию межпарламентского сотрудничества, которая была подписана по итогам первого заседания Комиссии по сотрудничеству между палатами Парламентов двух стран.

«Отношения между нашими странами демонстрируют высокую динамику развития во всех областях. Одним из ключевых элементов укрепления наших стратегических отношений является межпарламентское сотрудничество. Приоритетное значение для предстоящей совместной работы имеют задачи, обозначенные в ходе второго заседания Комиссии по сотрудничеству между палатами Парламентов наших стран. Они касаются углубления партнерства в борьбе с изменением климата, рационального использования водных ресурсов и других вопросов», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

В ходе встречи стороны также обсудили состояние и перспективы развития взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Со своей стороны, Раджаббой Ахмадзода поблагодарил Маулена Ашимбаева за проведенную встречу и выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении межпарламентского взаимодействия.

Обменялись стороны и мнениями касательно Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, который был согласован в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Aтe.

 

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