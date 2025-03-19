Глава Сената встретился с гендиректором ИОПБ Бериком Арыном

Международное сотрудничество,Сенат
107

Собеседники обсудили задачи по преодолению современных вызовов в сфере продовольственной безопасности и продвижению устойчивого развития агропромышленного комплекса страны

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности Бериком Арыном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, нехватка продовольствия и голод являются одними из самых острых проблем в глобальной повестке дня. По данным Организации Объединенных Наций, более 340 миллионов человек во всем мире страдают от нехватки продовольствия, около двух миллионов – находятся на грани голода.

Ключевое значение в этом контексте, в условиях современной геополитической напряженности и экологических угроз, приобретает деятельность Исламской Организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Казахстана.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является стратегической задачей Казахстана. В этой связи Исламская организация по продовольственной безопасности играет важную роль в решении глобальных продовольственных вопросов. Мы высоко ценим и поддерживаем инициативы Организации по оказанию помощи странам, пострадавшим от гуманитарного кризиса, в том числе жителям Афганистана», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи было отмечено, что по поручению главы государства предпринимаются системные меры государственной поддержки сферы сельского хозяйства и обеспечения населения доступным и качественным продовольствием. Укрепление продовольственной независимости страны находятся и в центре внимания депутатов Сената.

Собеседники также обсудили механизмы сотрудничества стран Центральной Азии для выработки общих подходов, учитывая схожесть агроклиматических условий, экологических проблем и экономических связей.

Кроме того, в ходе встречи спикер Сената проинформировал собеседника об итогах встреч с религиозными лидерами в Бахрейне и пригласил Берика Арына принять участие в работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

#Сенат #Ашимбаев #продовольствие #голод #ИОПБ #Арын

Популярное

Все
Точкой роста должен стать туризм
Укрепляя обороноспособность страны
К другим прицениться, свое показать
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
Образ будущего страны
«Поменять коленку» можно в Улытау
Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні
Указ Президента Республики Казахстан О Саткалиеве А. М.
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Собственный бренд создала жительница Конаева
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан
Переселение должно быть под контролем
Праздник начинается с айтыса
Нашли применение отходам из пластика
На службу – в чапане и камзоле
Весеннее возрождение
Предупрежден – значит вооружен
Венгерские инвесторы построят три завода
Воде – дорогу!
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
За знаниями – на Skills Enbek
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
Исповедь защитника истины
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Sim-Box нашли в машине иностранца в Астане
От Волги до Берлина
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске

Читайте также

Какие страны упростили для казахстанцев визовый режим
12-е заседание Казахстанско-китайского Комитета по сотрудни…
«Наследие в стежках»: искусство узбекской вышивки представя…
Юбилейная выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева открылась …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]