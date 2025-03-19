Глава Сената встретился с гендиректором ИОПБ Бериком Арыном

Собеседники обсудили задачи по преодолению современных вызовов в сфере продовольственной безопасности и продвижению устойчивого развития агропромышленного комплекса страны

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором Исламской организации по продовольственной безопасности Бериком Арыном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, нехватка продовольствия и голод являются одними из самых острых проблем в глобальной повестке дня. По данным Организации Объединенных Наций, более 340 миллионов человек во всем мире страдают от нехватки продовольствия, около двух миллионов – находятся на грани голода.

Ключевое значение в этом контексте, в условиях современной геополитической напряженности и экологических угроз, приобретает деятельность Исламской Организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе Казахстана.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что обеспечение продовольственной безопасности является стратегической задачей Казахстана. В этой связи Исламская организация по продовольственной безопасности играет важную роль в решении глобальных продовольственных вопросов. Мы высоко ценим и поддерживаем инициативы Организации по оказанию помощи странам, пострадавшим от гуманитарного кризиса, в том числе жителям Афганистана», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи было отмечено, что по поручению главы государства предпринимаются системные меры государственной поддержки сферы сельского хозяйства и обеспечения населения доступным и качественным продовольствием. Укрепление продовольственной независимости страны находятся и в центре внимания депутатов Сената.

Собеседники также обсудили механизмы сотрудничества стран Центральной Азии для выработки общих подходов, учитывая схожесть агроклиматических условий, экологических проблем и экономических связей.

Кроме того, в ходе встречи спикер Сената проинформировал собеседника об итогах встреч с религиозными лидерами в Бахрейне и пригласил Берика Арына принять участие в работе VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17-18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».