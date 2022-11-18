Глава ЦИК напомнил об ответственности за нарушение дня тишины

Сегодня в Казахстане завершается период предвыборной агитации. Кандидатам в президенты напомнили о важности соблюдения дня тишины накануне голосования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Глава Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров пояснил, что согласно нормам Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», предвыборная агитация заканчивается в 00:00 часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов.

«Таким образом, сегодня последний день предвыборной агитации. Обращаю внимание всех участников избирательного процесса на то, что завтра 19 ноября день тишины. То есть 19 ноября любая деятельность, связанная с предвыборной агитацией, запрещена», – отметил он.

При этом в Центризбиркоме напомнили об ответственности за нарушение данной законодательной нормы.