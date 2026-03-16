Глава ЦИК Таджикистана поделился впечатлениями о референдуме в Казахстане

Международные наблюдатели отметили высокий уровень подготовки и проведения республиканского референдума в Казахстане. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Бахтиёр Худоёрзода, сообщает Kazpravda.kz 

По его словам, международные наблюдатели выразили благодарность казахстанской стороне за приглашение принять участие в мониторинге подготовки и проведения референдума.

«Международные наблюдатели выражают благодарность казахстанской стороне за приглашение и участие в наблюдении за подготовкой и проведением референдума по принятию новой Конституции в Республике Казахстан. Поддерживая заявления наблюдателей, находящихся в Казахстане, отмечаем масштабную организационную работу Центральной комиссии Республики Казахстан по проведению референдума», – сказал Худоёрзода.

Он подчеркнул, что наблюдатели следили за подготовкой голосования на всех уровнях.

«Наши наблюдения показали, что комиссии на всех уровнях по подготовке и проведению референдума, включая Центральную комиссию Республики Казахстан, на высоком уровне провели широкомасштабную организационную работу по созданию полноценных условий для граждан республики, обладающих правом участия во всенародном голосовании. Эта работа планомерно и квалифицированно проводилась с соблюдением основных принципов проведения республиканского референдума», – отметил международный наблюдатель.

По его словам, организация референдума проходила в строгом соответствии с Конституцией и законодательством страны.

«В соответствии с Конституцией и Конституционным законом Республики Казахстан о республиканском референдуме Центральная комиссия Республики Казахстан, исполняя возложенные на неё полномочия, обеспечила добровольное участие граждан в свободном волеизъявлении и прозрачность проведения голосования», – подчеркнул он.

Также наблюдатели посетили ряд избирательных участков в день голосования.

«15 марта в течение дня мы наблюдали за процессом голосования на нескольких участках, расположенных в городе Астане. Деятельность участковых комиссий по проведению референдума отвечала требованиям принципов добровольности участия в референдуме и гласности», – сказал Худоёрзода.

По его словам, граждане Казахстана свободно реализовали своё право на участие в голосовании, а референдум стал проявлением воли народа.

