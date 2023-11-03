Главе государства вручили ключи от турецкого электромобиля

Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принявшим участие в X саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК