Главе государства вручили ключи от турецкого электромобиля
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Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, принявшим участие в X саммите Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар.
Президент Казахстана выразил благодарность и поздравил своего коллегу с успешным запуском серийного производства электромобилей.