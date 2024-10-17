Главная тема жизни Кайрата Сака

Когда слова теряют смысл, люди теряют сво6оду. Об этом мы нередко забываем в суете ежедневных забот

скриншот видео из интервью телеканалу Qazaqstan

Между тем даже небольшие сложности в жизни как бы случаются в подтверждение сказанного.

А представьте, какова цена потери смыслов слов пламенных публицистов, борцов за свободу нации.

Буквально по крупинке находит и изучает бесценное наследие – печатное слово движения «Алаш» – известный ученый, журналист и педагог Кайрат Сак. Будучи студентом, он проявил интерес к этой теме. Искал смыслы публичных слов в выступлениях казахских демократов, нередко затененные изящным слогом, поскольку свобода печати в начале прошлого столетия, как, впрочем, и позже, не приветствовалась в Стране Советов. Непросто было публицистам «Алаша» говорить на всю полусонную Степь правду, призывать к борьбе за ее независимость. И такой непрерывный сорокалетний поиск отразился на судьбе исследователя, на образе его мышления.

Как тут не вспомнить истину истин: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Поменяв в ней «друг» на слово «герой», можно было бы ею воспользоваться в процессе создания портретов-очерков талантливых коллег. Ибо поступки выдающихся личностей, являющихся образцом для подражания, бесспорно, оказывают влияние на исследователей их жизни и деятельности. Так кажется, когда думаешь о становлении и личностном росте коллеги. Ведь главной темой его творчества является несгибаемая воля алашских публицистов, неистребимый дух созидательного печатного слова «Алашорды».

Надо ли говорить о важности ярких примеров служения нации Алихана Букейхана, Ахмета Байтурсынулы или Жусипбека Аймауытова? На формирование жизненной позиции молодого журналиста-ученого Кайрата Сака повлияли не только поборники «Алаша». Немалое влияние на его образ жизни оказали и люди, с которыми он рос, учился, служил в армии, трудился.

Кстати, о значимости окружения. Могло ли состояться, к примеру, такое раннее становление поэта планетарного масштаба Олжаса Сулейменова, если бы он не рос в среде прогрессивно мыслящих людей, в семье настоя­щего интеллигента? Если бы он не имел доступа и не прочитал в свои неполные 13 лет, скажем, все тома из «Библиотеки всемирной литературы»? Наш же герой в таком возрасте даже и не слышал о такой книжной серии в 200 томов.

У юного Кайрата было иное детство. Он жил в небольшом высокогорном ауле, который лишь по местоположению можно назвать южным, поскольку ровно полгода здесь господствует зима с характерными обильными снегами и морозами. Поэтому у местной детворы хватало забот. К тому же в семье фронтовика, где росли 13 детей, было принято трудиться с раннего возраста. «Только после седьмого класса, когда перевелся в школу, что в райцентре Ленгер, хлопоты подворья остались позади, а впереди ждали годы осмысленной учебы. Здесь я имел возможности читать, что называется, взахлеб», – вспоминает Кайреке.

Отсюда начало его пути к мечте стать журналистом. Именно избранная стезя привела его в неизведанный космос алашского созидательного слова. Судьба благоволила ему. Не теряя времени, он оказался в нужном месте. Вместе со своим университетским наставником – профессором Файзоллой Оразаевым – вчерашний студент берется за архисложное дело – реанимировать газету «Қазақ» – одну из первых ласточек отечественной прессы.

Восстановить этот подлинный рупор народа, замолчавший на долгие десятилетия с приходом к власти большевиков, предстояло им. А на дворе – 1993 год. Три энтузиаста, работая в буквальном смысле за десятерых, еженедельно выпускали восьмистраничную газету. При этом молодой исследователь даже составил три книги из избранных публикаций в газете «Қазақ» с 1913 по 1915 год, собственноручно переписав тексты с арабской графики на кириллицу. Благо он изучал арабскую письменность.

Годы работы в газете «Қазақ» были особые, если не сказать – судьбоносные. Он глубоко погрузился в самый что ни на есть светлый мир казахской духовности, приступил к изучению жизни и трудов лучших представителей Великой степи. Именно алашевцы боролись за создание независимой демократической национальной государственности. Не жалели времени и сил для подъема национального духа соотечественников. И с тех пор алашские мировоззренческие принципы органично легли в основу его личностной философии и научного поиска.

Как декан Кайрат Омирбайулы много сил и знаний вложил в становление и развитие факультета журналистики и политологии ведущего в стране нацио­нального университета. И при этом также активно продолжает он исследовательский поиск. Его результаты налицо.

Заметным событием в научной журналистике стало издание многотомника «Алаш» көсемсөзі – ел интеллектісін көтерудің қайнар көзі» («Публицистика «Алаша» – неиссякаемый родник повышения интеллекта нации»).

В 2014 году в издательстве «Қазақ энциклопедиясы» вышел трехтомник исследовательских публицистических трудов «Алаша». А годом ранее увидел свет его сборник «Алаш» мұрасы» («Наследие «Алаша»).

Как один из ведущих алашеведов страны, глубоко и всесторонне изучающий отечественную печать через призму алашской прессы, он интересен многим.

И не только в нашей стране. Интересен и дорог еще и как человек, вобравший в себя все лучшее из традиционного степного воспитания. Да, ему не довелось учиться в топовых университетах, но духовно-нравственные нарративы, переданные с материнским молоком, позволили ему вырасти в порядочного, воспитанного, доброжелательного человека. Он надежен на службе и в дружбе.

...Это было в августе. Заканчивался традиционный совместный отдых на берегу Иссык-Куля. Неумолимо приближался учебный год. Ему, декану факультета журналистики и политологии ЕНУ им Л. Н. Гумилева, надо возвращаться в Астану. Тепло попрощавшись, он уехал. Наутро раздался ошеломляющий телефонный звонок. Умер общий друг, член нашего международного бильярдного клуба «Акбар», известный в Кыргызстане человек, в гостеприимном доме которого мы бывали не раз. Естественно, о столь неожиданной утрате тут же сообщили друзьям. И каково было наше удивление, когда вечером того же дня, проехав сот­ни километров за рулем, почти добравшись до Астаны, он вернулся обратно в Балыкчи. Вернулся, чтобы положить горсть земли на его могилу, дабы душа хорошего человека обрела покой.

Что касается нашего братства... Пацанам приходится доказывать, что ты не трус. Когда рядом брат, как-то полегче с этим. Я рос в семье один, брат для меня был понятием почти святым. И спустя годы в Кайреке – воспитанном, интеллигентном, светлом молодом человеке – обрел я брата.

Это случилось во время не­ожиданной полемики о духовно-нравственных ценностях Великой степи, возникшей во время дружеского застолья с московскими коллегами. Нам с Кайреке пришлось отстаивать свою правду. Очень корректно, без кулаков, не как в детстве. С тех пор искренне считаю его родным человеком. Назвать младшим братом не поворачивается язык. Он человек солидный, умный, талантливый. Но больше всего уважаю его даже не из-за этих прекрасных качеств, а за исходящую из его сердца душевную теплоту.

«Я называю героем не тех, кто побеж­дал силой или умом.

Я называю героем того, кто был добрее сердцем» – это крылатое выражение Бетховена, мне кажется, приложимо к нему.

Можно долго рассказывать о его научных трудах, ярких публицистических выступлениях, талант­ливых учениках, работающих во всех уголках страны, отдельно остановиться на замечательной семье нашего героя. Сказать о его активной гражданской позиции в вопросах языковой политики, гласности и свободы слова.

О его достижениях в бильярдном спорте как о признанном мастере «зеленого сукна» и организаторе турниров среди работников СМИ. Можно было бы продолжить, но это займет много газетной площади.

Хотя об одном его достижении все же придется рассказать. Двумя неделями ранее земляки героя Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов Славы, почетного гражданина Толебийского района Омирбая Сака поздравили его сына Кайрата со званием почетный гражданин Толебийского района – одного из густонаселенных округов РК, где на сегодня проживают более 120 тысяч человек.