Главная цель – Париж-2024

Поездка на главные старты четырехлетия стала возможной после победы наших параспортс­менов в начале июля на чемпионате Азии, где они пробились в финал. Кстати, путевку на Паралимпийские игры они получили на предварительной стадии, где смогли обыграть сильную сборную Китая. Как рассказывает главный тренер сборной Бауыржан Тахауов, событие, конечно же, очень значимое, но при этом стоит помнить и о том, что параволейболисты нашей страны уже выступали на таком турнире – в далеком 1996 году в американской Атланте.

– Этого события мы ждали долгих 28 лет. Надо сказать, что в 90-х годах наш вид спорта делал первые шаги в мире – другие были правила, критерии и, конечно же, уровень игры. С тех пор параволейбол шагнул далеко вперед, конкуренция выросла в разы, и теперь пройти отбор на главные соревнования четырехлетия неимоверно трудно. Мы были близки к получению лицензий в последние восемь лет, но каждый раз немного не получалось, – сказал Бауыржан Тахауов.

Вдвойне приятно, что олимпийскую лицензию добыли в родных стенах. Чемпионат континента проходил в Казахстане, и это, возможно, и предопределило судьбу путевки. Кроме нашей команды на Паралимпиаду едут и иранцы, которым сейчас нет равных на азиатском континенте.

– В нашей группе было три команды. Кроме нас выступали сборные Японии и Ирака. На первом этапе мы должны были обязательно выиграть оба матча, чтобы пройти в полуфинал с первого места. И если японцы особой угрозы не представляли, то команда Ирака была более чем серьезной. Но мы их прошли. Далее стоит помнить о том, что в Азии нашими основными соперниками являются сборные Ирана и Китая. Вот на последних в борьбе за путевку мы и попали. Но в итоге все задачи были выполнены: японцев и иракцев мы обыграли без особых затруднений, каждый раз в трех партиях. А потом одолели и сборную из Поднебесной. Китаю мы чаще проигрывали, но в этот раз отс­тупать было некуда. Шанс упус­кать было нельзя, – вспоминает главный тренер сборной.

Наши спортсмены смогли проявить характер, ведь им пришлось решать исход поединка на тай-брейке (в дополнительной партии). В итоге у Казахстана есть заветная путевка в Париж-2024. Но до Паралимпиады есть еще время. А пока до конца этого года пройдут еще два крупных турнира – это Паразиатские игры в Китае и Кубок мира в Египте.

– Мы продолжим выступление в нескольких лицензионных соревнованиях. Да, задачу с путевкой во Францию мы уже решили, но нам все еще необходима игровая практика, тем более с сильными командами. Такие матчи помогают совершенствоваться в мастерстве, работать над ошибками. Можно считать, что подготовка к Парижу уже началась, – отметил Бауыржан Тахауов. – Что касается самого выступления на Паралимпийских играх, то пока загадывать ничего не хочется. При этом мы все же рассчитываем, что при удобной жеребьевке вполне можно дойти до полуфинала. Все решит то, в какой форме мы подойдем к самым важным соревнованиям для нас за последние 28 лет, а также воля к победе и, конечно же, удача. Одно могу гарантировать: мы с ребятами сделаем все, чтобы привезти медали.

В Париж-2024 отберутся всего восемь сборных, и понятно, что слабых соперников среди них не будет. Сильных команд много – это и Украина, и Германия, у Нидерландов добротная сборная, естественно, Босния и Герцеговина, Китай и Иран. Хотя счет в личных встречах с последними тремя сборными не в нашу пользу, но, как показывает практика, побеждать их можно. Пока мы ни разу не выигрывали у Ирана, но в товарищеских матчах уступали по итогам напряженных пяти партий. Конечно же, чтобы показывать такие результаты, нужны не только победы на площадке. Есть масса других сопутствующих вещей. В том числе и на уровне быта.

– Все ребята в сборной, кроме одного, имеют семьи. А жизнь спортсмена состоит из сборов и соревнований. Так вот, чтобы они не отвлекались от своей основной работы на бытовые проблемы, им нужно создавать условия не только для тренировок. Я уже не первый год оби­ваю пороги соответствующих учреждений, чтобы повысили зарплаты атырауским параволейболистам. Вы знаете, что восемь из двенадцати игроков сборной – именно представители нефтяной столицы. Посудите сами, есть волейбольная команда «Атырау», игроки которой получают несколько миллионов тенге в месяц, а заработок моих ребят составляет 220 тысяч. Но ведь мы также тренируемся по пять часов в день, выезжаем на сборы и соревнования, к тому же представляем не только область, но и всю республику на самых престижных международных турнирах. Выступаем, надо сказать, достаточно успешно. Что касается мастерства, то мы играем и с ходячими волейболистами по нашим правилам и еще ни разу не уступили им ни в одной партии. Так что мы – мастера в своем деле, а они – в своем. Я считаю, что мы равны во всем, – продолжает разговор Бауыржан Тахауов.

Как считает главный тренер сборной, есть два пути решения финансового вопроса.

– Наш работодатель – Атырауский спортивный клуб инвалидов, мы все сидим с ним на контракте. Так вот, можно вписать в контракт другие суммы в части оплаты труда. Или же создать ТОО «Клуб «Атырау» по сидячему волейболу» с отдельным соответствующим бюджетом. Мне кажется, что оба варианта вполне осуществимы, нужно только желание со стороны компетентных органов, – поясняет Бауыржан Тахауов.

И в завершение хотелось бы наз­вать поименно всех, кто будет защищать честь нашей страны на Паралимпиаде. Это либеро Куаныш Тажиков и связующий Бауыржан Сартаев. В нападении играют Пердебай Намуратов (капитан команды), Акылбек Шикибаев, Нуртай Мукамбеткалиев, Берик Измагамбетов, Жангали Суйеуов, Ерлан Битемиров (все из Атырау). А также Ерболат Алтаев и Бауыржан Оразгалиев из Актау, Ерик Каскабаев, Ерасыл Абдибек, Шынгыс Медеуов из Кызылорды. И еще один парень – Алмат Оспанов – сейчас живет в Астане. Необходимо отметить большой вклад помощников, старших тренеров Ернара Матеуова и Турлана Каратаева, тренера-аналитика Куралбека Сейдова, а также врача-массажиста Нурилу Альменову.