Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтов в отдельных районах севера и востока, а также в горных районах юго-востока страны ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами грозы, усилится ветер.

С 16 сентября под влиянием западного циклона осадки и усиление ветра прогнозируются в западных регионах, а 17 сентября в отдельных районах возможны сильные дожди и град.

На остальной территории республики под влиянием антициклона ожидается преимущественно сухая погода, температура воздуха начнет постепенно повышаться.

В дневные часы на севере и в центре Казахстана температура воздуха постепенно повысится до +20+27 °С.

В то же время на западе, востоке и юго-востоке республики ожидается понижение температуры воздуха: на западе до +19+30 °С, на востоке до +18+25 °С, на юго-востоке до +22+28 °С.