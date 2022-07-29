Главное – безопасность

В Восточном Казахстане ­чеэсники выпустили для детей поучительный мультик о безопас­ном поведении во время купания.

Мини-мультфильм «Тентек и Айя» стал совместной работой сотрудников областного департамента по чрезвычайным ситуациям и местной дизайн-студии. С помощью компьютерной анимации специалис­ты показали типичные ситуации, когда детей на воде подстерегают разные опасности и неприятности. По ходу сюжета герои узнают, что нельзя отправляться на реки, озера и котлованы без взрослых, нырять и купаться в непроверенных местах. А еще знакомятся с простыми и понятными инструкциями.

Как отметили в департаменте, малыши и подростки любят яркий необычный подход к обучению. Поэтому в качестве поучительной профилактической работы было решено использовать формат мультика.

Это не первый анимационный опыт ДЧС ВКО. До этого чеэсники выпустили для воспитанников детсадов и учеников начальных классов мультики по мерам пожарной безопасности и правилам для пешеходов.