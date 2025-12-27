Пост руководителя Института ботаники и фитоинтродукции Сардарбек Абиев занял в 1995-м, в год его создания, точнее, объединения в одну структуру старейших науч­ных учреждений: Института ботаники и Главного ботаничес­кого сада страны. И это были, пожалуй, самые непростые для отечественной науки времена: финансирование по остаточному принципу, сворачивание исследовательских проектов, потеря кадров и усилия, направленные на элементарное выживание

научных структур.

Нынешний гендиректор РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» Гульнара Ситпаева вспоминает, как в 90-е институт и ботсад потеряли больше половины штата сотрудников.

– Специалисты искали работу там, где можно было что-то заработать. Уходили создатели, кураторы коллекций, ботаничес­кий сад терпел потерю коллекционных фондов. Приходилось сокращать пенсионеров, а это корифеи, руководившие целыми научными направлениями, – описывает реалии 30-летней давности Гульнара Токбергеновна.

Назначение на руководство бедствующим научным центром Сардарбек Абиевич принимал, вполне сознавая всю сложность ситуации, – к тому моменту он возглавлял здесь лабораторию споровых растений. За следующие 10 лет под его управлением в тех же кризисных условиях институт удалось как минимум удержать на плаву, он сохранил за собой положение ведущего центра ботанической науки, обеспечивающего народное хозяйство актуальными прикладными знаниями и технологиями природосбережения.

Кстати, именно в тот период ученого привлекали к работе специальной группы парламента, которая разрабатывала законопроект об особо охраняе­мых природных территориях. Работа над документом затянулась на несколько лет, и только в 2006 году закон был принят. Значение его и теперь трудно переоценить: государственные гарантии обеспечили защиту зеленому фонду страны, и, что немаловажно, в особую охранную категорию были включены ботанические сады, что закрепило значимый статус этих научных лабораторий.

В Институте ботаники и фитоинтродукции прошла большая часть профессиональной жизни самого Сардарбека Абиева. Выросший в поселке Жанакорган Кызылординской области, он сразу после школы поступил на специальность «агрономия» в Казахский сельскохозяйственный институт, сейчас известный как Национальный аграрный университет. И наука об окружающей среде, взаимосвязях всего живого и рачительном использовании ресурсов земли настолько увлекла, что он продолжил обучение в аспирантуре. Тема работы на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук – фитопатология и защита растений – намного вперед определила круг научных интересов молодого человека.

В Институте ботаники, куда он пришел после вуза, его научным руководителем стал известный ученый, доктор наук, профессор Бердикул Калымбетов – фитопатолог и ботаник-миколог, которого справедливо считают основателем микологической школы в отечественной науке. Его ученик Абиев уже в докторской диссертации направил свой исследовательский энтузиазм на изучение ржавчинных грибов на злаковых растениях.

Эта работа до сих пор не утратила значения для практического сельского хозяйства: поражение растений ржавчинным грибом – одно из серьезнейших заболеваний злаков, существенно снижающее урожайность и качество посевов. В своей работе Сардарбек Абиев, кроме идентификации и сложной таксономии, разработал меры борьбы с опасным паразитом.

– Сардарбек Абиев стал одним из продолжателей микологичес­кой школы, у истоков которой стоял его наставник, но сам он считается еще и основателем экспериментальной микологии в Казахстане. Сейчас это очень сильное научное направление, представленное в разных областях страны, в том числе учениками Сардарбека Абиевича, – уточняет Гульнара Ситпаева.

В Институте ботаники и фитоинтродукции он прошел все ступени профессионального роста: от лаборанта до руководителя учреждения. Здесь же состоялось его становление как ученого. И никогда эти две ипос­таси: менеджера и увлеченного наукой человека не спорили между собой. Директор института продолжал здесь же заведовать лабораторией, параллельно занимался научной работой, исследуя все те же ржавчинные грибы, со временем к этой тематике присоединилась еще и альгология – раздел биологии, изучающий водоросли.

Итогом многолетних трудов стали 11 монографий в области охраны растительного мира, фитопатологии, защиты растений и более 230 научных статей в различных изданиях. За успехи в своей деятельности Сардарбек Абиевич отмечен наградами, в том числе государственной научной стипендией для ученых, внесших выдающийся вклад в развитие науки.

Всех, кого профессор Абиев смог завлечь в многообразный и сложно устроенный мир растений, кому помог стать специалис­том в науке или практической сфере, сосчитать невозможно. Более 50 лет он преподавал: читал лекции и вел спецкурсы по микологии, фитопатологии и ботанике студентам, магистрантам, докторантам – сначала в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, а последние 20 лет и до сих пор продолжает это делать в столичном Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева. 80-й день рождения Сардарбека Абиевича, который приходится на 1 января, наверняка будет отмечен его университетскими коллегами и студентами.

Вопрос подготовки кадров для науки у Сардарбека Абиевича всегда стоял во главе угла. В бытность его руководства Институтом ботаники и фитоинтродукции здесь реанимировали совет молодых ученых. Интерес к активной и деятельной в советские годы внутриинститутской структуре в какую-то пору был потерян. Директор распорядился восстановить совет и сам участвовал в организации различных молодежных проектов. Он же возглавлял диссертационный совет, и под его руководством защитили диссертации два доктора, девять кандидатов и 12 PhD докторов. Под его председательством действовал и ученый совет, который объединял ведущих специалис­тов своей сферы – авторитетов научного мира.

– Сардарбека Абиевича я вспоминаю как очень требовательного руководителя. И это было продолжением его личных качеств. Гиперответственный, пунктуальный, обязательный во всем, он ожидал такой же отдачи от сотрудников. Всегда интересовался работой аспирантов, поощрял вовлеченность молодых в научный процесс и не любил, когда бездарно тратят время, – вспоминает Гульнара Ситпаева.

Свою первую ученицу Улдай Джетигенову Сардарбек Абиевич до сих пор называет своей ласточкой, что, определенно, имеет глубокий смысл. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, она более 40 лет работает в лаборатории микологии и альгологии Инс­титута ботаники и фитоинтродукции, которую когда-то возглавлял Абиев. Именно он прозорливо открыл перспективы перед молодым специалистом, посоветовав осваивать по программе аспирантуры электронную микроскопию. Цитологические исследования, позволившие заглянуть в микроструктуры тканей, в свое время сделали прорыв в науке.

– И я признательна судьбе за то, что встретила на своем пути такого увлеченного делом человека, как Сардарбек Абиевич. Благодаря его дальновидности и я нашла свое место в науке, – признается Улдай Конуровна.

Ученикам довелось узнать и другого Абиева – не строгого нас­тавника, а живого, открытого, легкого на подъем, добрейшего человека: в научных экспедициях, к которым он всегда охотно присоединялся, – у костра, за самоваром и разговорами обо всем на свете.

С супругой Сауле Асановной Сардарбек Абиевич воспитали четырех дочерей, дали им хорошее образование, привили интерес к наукам и правильные взгляды на жизнь. Теперь в большой семье заботятся о достойном будущем для внуков и правнуков. А ее глава по-прежнему верно служит науке – делу всей своей жизни.