Главное – обеспечить достойные условия

Под контролем
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В регионе продолжается масштабная программа ремонта учреждений образования. В текущем году на эти цели из республиканского и областного бюджетов выделено более 8,6 млрд тенге.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средства направлены на капитальный ремонт 34 учреждений, среди которых 28 школ, а также детские сады, колледж и организации дополнительного образования. 20 школ включены в респуб­ликанский перечень реновации по поручению Главы государства.

На днях аким области Марат Ахметжанов провел рабочее совещание, на котором обсуждены темпы и качество капитального ремонта объектов образования. Глава региона подчеркнул, что своевременная подготовка школ к новому учебному году – вопрос не просто социально значимый, а стратегический. Особое внимание уделено проблемным объектам в Коргалжынском районе, специальному комплексу «Детский сад-школа-интернат» в селе Урюпинка Буландынского района и школе № 14 города Кокшетау, где зафиксировано отставание от графика.

Как сообщила руководитель областного управления образования Айнагуль Балташева, в предыдущие годы аналогичные риски уже приводили к срывам сроков и судебным разбирательствам с подрядными организациями. Ряд компаний признаны недобросовестными участниками государственных закупок, средства были возвращены в бюджет, а по некоторым объектам прокуратура вносила представления.

– Каждый руководитель строи­тельной организации и аким несут персональную ответственность. Все школы должны быть полностью готовы к 25 августа, чтобы 1 сентября наши дети сели за парты в обновленных и безопас­ных классах. Самое главное – это качественное образование и достойные условия для детей. Мы обязаны оправдать доверие людей и не допустить срыва сроков, – подчеркнул Марат Ахметжанов.

По итогам совещания даны поручения обеспечить бесперебойную поставку строительных материалов, привлечь достаточное количество квалифицированных рабочих, вести ежедневный контроль на местах и закрепить персональную ответственность за каждый объект.

#школа #ремонт #детский сад #капитальный ремонт

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