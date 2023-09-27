Главное – смелость и доблесть

В Актобе завершился заключительный этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» Национальной гвардии среди военнослужащих.

Соревнования по вождению воен­ной грузовой техники и управлению БТР на суше проходили на автодроме воинской части 6655 поселка Акжар. В заключительном этапе смотра-конкурса участвовали военнослужащие Национальной гвардии со всего Казахстана: четырех региональных командований, Академии Национальной гвардии, а также воинских частей непосредственного подчинения. До этого отборочные этапы конкурса проходили на базе воинских час­тей, региональных командований.

Состязания продолжались три дня. На старте гвардейцы соревновались в первичной медицинской подготовке, знании технических характеристик военной техники и ее эксплуатации, использовании флажков для регулирования дорожного движения, также были проверены знания по Правилам дорожного движения.

Второй день смотра-конкурса прошел на полигоне «Алга» воинской части 30238 Министерства обороны РК. В ходе практических занятий по стрелковой подготовке участники выполнили упражнения по стрельбе в составе боевых машин. Вели огонь по мишеням из АК-74, а также из крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 мм (Никитин-Соколов-Волков) по установленным целям. Кроме того, производили стрельбу из БТР-80 по неподвижным и движущимся целям из своего табельного оружия.

Но самые эффектные баталии оставили напоследок. Экипажи должны были продемонстрировать практическое вождение с преодолением препятствий на трассе протяженностью более пяти километров, которая включает противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывную полосу, габаритный дворик, крутые спуски и подъемы. В конкурсе участвовали экипажи шести бронетранспортеров и девяти военных КамАЗов. Трасса была одинаковая для всех, только вот командам БТРов необходимо было еще хорошо пройти боевой рубеж.

Первыми к старту вышли водители КамАЗов. На конкурс выделили две машины. В этом тоже была сложность: свою-то машину водитель знает как родную, а тут... Но волноваться некогда – вперед, на трассу. Один за другим экипажи проходили и коварную «восьмерку», и узкий проезд, не «подорвались» на минной растяжке…

Таким образом, определились победители трехдневных соревнований. Лучшим водителем Национальной гвардии стал старший сержант Бауыржан Ахметкалиев из воинской части 6654 (Каракемир). «Серебро» и «бронзу» разделили водитель воинской части 5516 регионального командования «Орталық» (Караганда) старший сержант Жантелеу Кокен и водитель воинской части 3656 (Астана) сержант Ерболат Бедешев.

– Главное – смелость и доблесть, а также сдержанность и хорошая езда водителя, – считает старший сержант Бауыржан Ахметкалиев.

Затем на полосе препятствий старт приняли экипажи БТР. Особенность этих соревнований в том, что экипажи не работают друг с другом постоянно. В их составе как военнослужащие по контракту, так и солдаты-срочники, прошедшие специальную подготовку и допущенные к такой сложной технике. И тем не менее работать экипажи должны как единый механизм. 13-тонная махина не простит ошибки. Особенно при крутом подъеме и спуске. Перед стартом – тщательнейшая проверка всего оборудования.

Экипажи БТР преодолели такие препятствия, как противотанковый ров, «змейка», колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, габаритный дворик, габаритная «восьмерка», крутой подъем и спуск, железнодорожный переезд, аппарель, косогор. Здесь важна слаженность всего экипажа, так как сориентироваться в такой обстановке по одним только триплексам – небольшим смотровым окошкам – задача не из легких, а еще предстояло и поразить несколько мишеней. Наводчики должны были безукоризненно выполнить задание.

Жюри учитывало точность выполнения упражнения и время прохождения. Все команды впервые вышли на полосу препятствий в специальной горной местности, было сложно – опасные наклоны и повороты, но тем интереснее соревнование.

Трассу состязаний изменяют каждый год. И выходят на нее участники без тренировки и раскачки. Максимум, что им разрешают, – прогуляться до старта по трассе пешком: на глаз оценить маршрут.

– Наиболее зрелищным стал заключительный день соревнований, когда свое профессиональное мастерство показывали водители бронетранспортеров. Сначала им нужно было преодолеть ров, колейный мост, отработать подъем и остановку на скорости, а также ведение огня – и все это не останавливаясь, не скатываясь назад и не цепляя стенки и ограничительные столбы. На этапах экипажи БТР сталкивались с препятствиями разной степени сложности. Оценивается и скорость передвижения экипажей, и класс прохождения элементов, – отметил заместитель командира воинской части 3656 по технике и вооружению подполковник Нурсеит Камбаров.

По итогам личного зачета лучшим экипажем БТР была признана команда воинской части 6654 (Каракемир). Второе место взял экипаж воинской части 6656 регио­нального командования «Батыс». А «бронза» досталась экипажу воин­ской части 5512 регионального командования «Орталық».

– Сегодняшний этап был очень сложным, потому что правила и условия этого конкурса с каждым годом усложняются. Надеюсь, за счет этого повысится уровень мастерства и квалификация участников. Я участвую в конкурсе третий год подряд. Мы были лучшим экипажем БТР Национальной гвардии в 2021-м. Этот конкурс требует определенного мастерства специалистов. Например, ловкость механика-водителя играет важную роль при преодолении начальных препятствий. Командиру экипажа тоже надо уметь проявить себя. Он не должен отклоняться от маршрута до самого конца, ведь во время движения бывают момен­ты, когда цели поднимаются со всех сторон. В такой момент важна его бдительность: если он вовремя подаст команду стрелку, есть шанс заработать очки. Если не выполнять каждое действие внимательно, легко потерять очки, – рассказал командир экипажа воинской части 6698 регионального командования «Оңтүстік» старший сержант Ержан Тойлыбаев.

Следует отметить, что воспитанников детского реабилитационного центра «Аяла», оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пригласили посмотреть заключительный экстремальный этап смотра-конкурса «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» Национальной гвардии. Здесь же для ребят был организован и праздничный обед.

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин порадовал детей, подарив им канцелярские принадлежности от имени главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова.

– Проведение благотворительных акций является традицией для военнослужащих Нацгвардии и частью большого пути к духовно-нравственному совершенствованию нового поколения казахстанских детей. Сегодня мы увидели их счастливые лица, и для нас, взрослых, это очень важно. Мы искренне надеемся, что каждый из них вырастет достойным гражданином страны, – сказал генерал-майор Воронкин.

По итогам выступления первое общекомандное место завоевала команда воинской части 6654 (Каракемир), на втором – команда регионального командования «Орталық» (Караганда), на третьем – команда регионального командования «Батыс» (Уральск).

– Все участники смотра-конкурса сначала прошли первый и второй этапы в своих воинских частях, а затем – на уровне регио­нального командования. В итоге собрались лучшие из лучших. Здесь проверялись не только их навыки вождения военной техники, но и стрелковая подготовка, военно-медицинские знания, умение стрелять с бронетранспортера, а также отдельная стрелковая подготовка. Поскольку их работа связана с техникой, проверялись их навыки в ремонте, обслуживании и управлении транспортными средствами. Командир экипажа, наводчик, механик-водитель должны быть взаимозаменяемы. Именно поэтому они должны быть максимально универсальными, – подчеркнул генерал-майор Константин Воронкин.

В завершение мероприятия заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин от имени заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией наградил победителей кубками, медалями, грамотами и ценными подарками, сообщила пресс-служба НГ РК.