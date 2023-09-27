Главное – смелость и доблесть Статьи 27 сентября 2023 г. 2:35 0 Кадиша Ныгмет Экипажи БТР Нацгвардии соревновались в вождении, стрельбе и преодолении горной местности. фото предоставлено Национальной гвардией РК В Актобе завершился заключительный этап смотра-конкурса на звание «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» Национальной гвардии среди военнослужащих. Соревнования по вождению военной грузовой техники и управлению БТР на суше проходили на автодроме воинской части 6655 поселка Акжар. В заключительном этапе смотра-конкурса участвовали военнослужащие Национальной гвардии со всего Казахстана: четырех региональных командований, Академии Национальной гвардии, а также воинских частей непосредственного подчинения. До этого отборочные этапы конкурса проходили на базе воинских частей, региональных командований. Состязания продолжались три дня. На старте гвардейцы соревновались в первичной медицинской подготовке, знании технических характеристик военной техники и ее эксплуатации, использовании флажков для регулирования дорожного движения, также были проверены знания по Правилам дорожного движения. Второй день смотра-конкурса прошел на полигоне «Алга» воинской части 30238 Министерства обороны РК. В ходе практических занятий по стрелковой подготовке участники выполнили упражнения по стрельбе в составе боевых машин. Вели огонь по мишеням из АК-74, а также из крупнокалиберного пулемета НСВ 12,7 мм (Никитин-Соколов-Волков) по установленным целям. Кроме того, производили стрельбу из БТР-80 по неподвижным и движущимся целям из своего табельного оружия. Но самые эффектные баталии оставили напоследок. Экипажи должны были продемонстрировать практическое вождение с преодолением препятствий на трассе протяженностью более пяти километров, которая включает противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывную полосу, габаритный дворик, крутые спуски и подъемы. В конкурсе участвовали экипажи шести бронетранспортеров и девяти военных КамАЗов. Трасса была одинаковая для всех, только вот командам БТРов необходимо было еще хорошо пройти боевой рубеж. Первыми к старту вышли водители КамАЗов. На конкурс выделили две машины. В этом тоже была сложность: свою-то машину водитель знает как родную, а тут... Но волноваться некогда – вперед, на трассу. Один за другим экипажи проходили и коварную «восьмерку», и узкий проезд, не «подорвались» на минной растяжке… Таким образом, определились победители трехдневных соревнований. Лучшим водителем Национальной гвардии стал старший сержант Бауыржан Ахметкалиев из воинской части 6654 (Каракемир). «Серебро» и «бронзу» разделили водитель воинской части 5516 регионального командования «Орталық» (Караганда) старший сержант Жантелеу Кокен и водитель воинской части 3656 (Астана) сержант Ерболат Бедешев. – Главное – смелость и доблесть, а также сдержанность и хорошая езда водителя, – считает старший сержант Бауыржан Ахметкалиев. Затем на полосе препятствий старт приняли экипажи БТР. Особенность этих соревнований в том, что экипажи не работают друг с другом постоянно. В их составе как военнослужащие по контракту, так и солдаты-срочники, прошедшие специальную подготовку и допущенные к такой сложной технике. И тем не менее работать экипажи должны как единый механизм. 13-тонная махина не простит ошибки. Особенно при крутом подъеме и спуске. Перед стартом – тщательнейшая проверка всего оборудования. Экипажи БТР преодолели такие препятствия, как противотанковый ров, «змейка», колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, габаритный дворик, габаритная «восьмерка», крутой подъем и спуск, железнодорожный переезд, аппарель, косогор. Здесь важна слаженность всего экипажа, так как сориентироваться в такой обстановке по одним только триплексам – небольшим смотровым окошкам – задача не из легких, а еще предстояло и поразить несколько мишеней. Наводчики должны были безукоризненно выполнить задание. Жюри учитывало точность выполнения упражнения и время прохождения. Все команды впервые вышли на полосу препятствий в специальной горной местности, было сложно – опасные наклоны и повороты, но тем интереснее соревнование. Трассу состязаний изменяют каждый год. И выходят на нее участники без тренировки и раскачки. Максимум, что им разрешают, – прогуляться до старта по трассе пешком: на глаз оценить маршрут. – Наиболее зрелищным стал заключительный день соревнований, когда свое профессиональное мастерство показывали водители бронетранспортеров. Сначала им нужно было преодолеть ров, колейный мост, отработать подъем и остановку на скорости, а также ведение огня – и все это не останавливаясь, не скатываясь назад и не цепляя стенки и ограничительные столбы. На этапах экипажи БТР сталкивались с препятствиями разной степени сложности. Оценивается и скорость передвижения экипажей, и класс прохождения элементов, – отметил заместитель командира воинской части 3656 по технике и вооружению подполковник Нурсеит Камбаров. По итогам личного зачета лучшим экипажем БТР была признана команда воинской части 6654 (Каракемир). Второе место взял экипаж воинской части 6656 регионального командования «Батыс». А «бронза» досталась экипажу воинской части 5512 регионального командования «Орталық». – Сегодняшний этап был очень сложным, потому что правила и условия этого конкурса с каждым годом усложняются. Надеюсь, за счет этого повысится уровень мастерства и квалификация участников. Я участвую в конкурсе третий год подряд. Мы были лучшим экипажем БТР Национальной гвардии в 2021-м. Этот конкурс требует определенного мастерства специалистов. Например, ловкость механика-водителя играет важную роль при преодолении начальных препятствий. Командиру экипажа тоже надо уметь проявить себя. Он не должен отклоняться от маршрута до самого конца, ведь во время движения бывают моменты, когда цели поднимаются со всех сторон. В такой момент важна его бдительность: если он вовремя подаст команду стрелку, есть шанс заработать очки. Если не выполнять каждое действие внимательно, легко потерять очки, – рассказал командир экипажа воинской части 6698 регионального командования «Оңтүстік» старший сержант Ержан Тойлыбаев. Следует отметить, что воспитанников детского реабилитационного центра «Аяла», оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пригласили посмотреть заключительный экстремальный этап смотра-конкурса «Лучший водитель» и «Лучший экипаж БТР» Национальной гвардии. Здесь же для ребят был организован и праздничный обед. Заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин порадовал детей, подарив им канцелярские принадлежности от имени главнокомандующего Национальной гвардией генерал-лейтенанта Еркина Ботаканова. – Проведение благотворительных акций является традицией для военнослужащих Нацгвардии и частью большого пути к духовно-нравственному совершенствованию нового поколения казахстанских детей. Сегодня мы увидели их счастливые лица, и для нас, взрослых, это очень важно. Мы искренне надеемся, что каждый из них вырастет достойным гражданином страны, – сказал генерал-майор Воронкин. По итогам выступления первое общекомандное место завоевала команда воинской части 6654 (Каракемир), на втором – команда регионального командования «Орталық» (Караганда), на третьем – команда регионального командования «Батыс» (Уральск). – Все участники смотра-конкурса сначала прошли первый и второй этапы в своих воинских частях, а затем – на уровне регионального командования. В итоге собрались лучшие из лучших. Здесь проверялись не только их навыки вождения военной техники, но и стрелковая подготовка, военно-медицинские знания, умение стрелять с бронетранспортера, а также отдельная стрелковая подготовка. Поскольку их работа связана с техникой, проверялись их навыки в ремонте, обслуживании и управлении транспортными средствами. Командир экипажа, наводчик, механик-водитель должны быть взаимозаменяемы. Именно поэтому они должны быть максимально универсальными, – подчеркнул генерал-майор Константин Воронкин. В завершение мероприятия заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по технике и вооружению генерал-майор Константин Воронкин от имени заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией наградил победителей кубками, медалями, грамотами и ценными подарками, сообщила пресс-служба НГ РК. #армия #учения #Нацгвардия #БТР