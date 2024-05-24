А что? Тут ведь, главное, верить и, наверное, регулярно читать общеизвестное заклинание: «Жир, уйди с пуза в чужие рейтузы». Пардон за жаргон, но присказку эту обсмеяли уже вдоль и поперек и, благо, поняли, что не работает мантра. Но героиня новостной заметки то ли не углядела юмора в рифме, то ли посчитала, что вроде и помогает, но надо бы закрепить более сильным заклинанием. И рванула к «ведьме».

Ворожея, судя по ее бекграунду, уже потом описанному стражами порядка, и до этого грела руки на откровенном «разводе» наивных граждан. Но не попадалась, а может, и правда, совпадало у кого-то: пришел к «бабушке» за возвратом блудливого мужа, а он взял и самостоятельно вернулся. Ну, не суть, главное, что ведунья имела неплохую репутацию.

И, осмелев, предложила одной из своих клиенток «обезжириться»: вес, вот те крест, уйдет, как бабка отшептала, и даже рацион менять не надо, и уж тем более спортом заниматься.

Представьте только: лопай хоть в три горла и стройней. Конечно, чудеса такие случаются не за спасибо, но так ведь и «бабушка» как уработается, пока будет тебя, пышнотелую, худеть.

В общем, будущая королева красоты и нынешняя мошенница сторговались на несколько миллионов тенге. Деньги «целительница» взяла сразу, результат пообещала чуточку попозже. «Чуточка» оказалась пролонгированного действия: женщина не похудела ни через неделю, ни через месяц. И вот тут бы ей задуматься как минимум о нерабочей схеме, я уже молчу об очевидных подозрениях в мошенничестве. Вместо этого дама перевела «помогайке» новую порцию денег – для более успешных переговоров с высшими божествами, отвечающими за стройность фигуры…

Короче говоря, «диетолога» привлекли по профильной статье, наивная пышка не похудела. Вы скажете: сама виновата! И будете правы, глупость чистой воды – похудеть не худея.

А я вам скажу: это незамутненная вера в чудеса! Я на днях с такими «верующими» летела в самолете. Вылет был в 9, продолжительность полета – почти четыре часа, время прибытия указано местное – ближе к 11.

Сидевшие позади меня барышни временной фактор не учли, такое ощущение, или просто не знали, что на планете разные часовые пояса. Тот случай, когда одна голова хорошо, а две – некрасиво и никакого толку. Пассажирки смотрели на экран телефона и вздыхали: «Уже почти 12, а мы все летим, ну я понимаю, задержаться на полчаса, но час!» Списать на первый полет не могу: из разговоров услышала, что как минимум одна из непонимающих вылетала за пределы страны, и не раз.

А дальше произошло совершенно для них неожиданное: телефон автоматически изменил время прямо в полете.

– Смотри, смотри, я до этого фоткала облака, было 12, а сейчас 11! А если я еще раз сфоткаю, оно еще на час назад уйдет? – мне хотелось верить, что девушка шутит. Но она и не думала: – И тогда нам придется еще лишний час лететь, что ли?!

И если я еще подумывала обер­нуться и объяснить про разницу во времени, то после этой фразы даже позавидовала соседкам: это же замечательно – жить в мире, полном чудес, и так искренне в них верить.