Главнокомандующий Нацгвардией МВД РК посетил воинскую часть в Петропавловске

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Заместитель Министра внутренних дел РК - Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков в рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область посетил воинскую часть 6637. Он встретился с личным составом части, ознакомился с материально-технической базой и бытовыми условиями проживания солдат срочной службы в казарме

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Главнокомандующего Национальной гвардией сопровождали командующий региональным командованием «Орталық» генерал-майор Сакентай Шекарбеков и командир воинской части полковник Досан Куркенов.

Первым делом Главнокомандующий ознакомился с инфраструктурой воинской части, проверил казарменные помещения военнослужащих и состояние материально-технической базы. На плацу он проверил вооружение и технику, а также оценил боевую готовность личного состава и уровень их профессионализма.

После этого генерал-майор Ансаган Балтабеков также проверил склады с военной техникой, горюче-смазочными материалами и боеприпасами, уделив особое внимание мерам безопасности при их хранении. Он подчеркнул важность строгого соблюдения мер предосторожности во время несения боевой службы.

Кроме того, он осмотрел состояние столовой и медицинского пункта, а также культурно-досугового центра, после чего дал конкретные поручения по улучшению бытовых условий военнослужащих.

- Служба в рядах Национальной гвардии - это не просто долг, но и большая честь. Вы являетесь надежным щитом нашей страны, ежедневно защищая ее мир и покой. Поэтому, мы всегда будем держать во внимании боевую готовность частей и подразделений, условия службы и быта военнослужащих, соблюдение законности и правопорядка в войсках, - отметил Ансаган Скендерович.

В завершение рабочей поездки отличившиеся военнослужащие были лично награждены Главнокомандующим.

Стоит сказать, что на сегодняшний день воинская часть 6637 играет ключевую роль в обеспечении порядка и безопасности на территории региона. Личный состав совместно с сотрудниками полиции активно участвуют в охране общественного порядка, борьбе с преступностью, а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

#Нацгвардия #казарма

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