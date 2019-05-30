Главные тренеры национальных команд доложились о подготовке к Токио-2020

Вопрос подготовки национальных команд к летним Олимпийским играм Токио-2020 обсудили на совместном совещании НОК Казахстана и Министерства культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На встрече были заслушаны отчеты главных тренеров по легкой атлетике, каратэ, современному пятиборью, видам гимнастики, настольному теннису, гребле на байдарках и каноэ, волейболу и стрельбе из лука. Ранее, в апреле, детальными планами подготовки делились тренеры по другим девяти видам спорта.
Главной задачей для всех команд на сезон 2019/2020 остается завоевание максимального количества лицензий на Токио-2020. На сегодняшний день на счету казахстанских спортсменов четыре лицензии в легкой атлетике, плавании и велоспорте.
"Регулярные рабочие встречи с федерациями необходимы, чтобы главные тренеры могли не только доложиться о проделанной работе, но и поделиться проблемными вопросами, тем более, здесь присутствует все спортивное руководство страны. Год перед Олимпийскими играми – самый важный: ни спортсменов, ни тренеров не должно ничего отвлекать от тренировок и квалификационных стартов. Вся организационная работа должна решаться своевременно", – отметил на совещании глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.
При этом, президент НОК призвал руководство национальных федераций не забывать о постоянной работе по развитию спорта в регионах страны и рассмотреть вопросы укрепления спортивной инфраструктуры.
Кроме того, на встречах был затронут вопрос казахстанского представительства в международных федерациях.
"На сегодняшний день выстроена грамотная система взаимодействия между НОКом, Комитетом по делам физкультуры и спорта и федерациями, что, безусловно, положительно сказывается на подготовке спортсменов международного уровня. Благодаря НОК, сейчас у нас есть полный состав как врачей, так и массажистов. Наши спортсмены и тренеры ощущают мощную поддержку", – сказала генеральный секретарь Казахстанской федерации гимнастики Айгуль Дукенбаева.
"Этот год – отборочный к Токио-2020. У нас попадание на Олимпиаду напрямую идет через чемпионат Азии, который пройдет в ноябре в Китае. От Азии на Игры попадают пять человек, то есть, на страну дается одна лицензия. Надеемся, что уже в этом году удастся завоевать первые лицензии. Также можно "отобраться" через чемпионат мира и через рейтинговые очки. Сейчас наша команда сосредоточена на этих соревнованиях. Вопросов по подготовке никаких нет", – отметила главный тренер команды Казахстана по современному пятиборью Оксана Дмитриенко.
Главный тренер казахстанской команды по каратэ Жасталап Санауов также отметил поддержку НОК в вопросах подготовки спортсменов к Играм в Токио, где состоится дебют данного вида спорта в олимпийской программе:
"Каратэ – новый вид спорта на Олимпиаде. Но несмотря на это, у нашего вида спорта сложная система отбора на Игры. Сейчас у наших ребят очень много соревнований. Если раньше для нас Азиатские игры были главными стартами, то после включения каратэ в олимпийскую программу встал вопрос о наших европейских соперниках, с которыми мы не часто встречались. В Европе мы практически не выступали. Благодаря поддержке НОК Казахстана в команду пригласили тренера-консультанта из Франции, который дал нам очень хорошую информацию по европейским спортсменам. Мы полученные знания обработали и начали выступать в Премьер-лигах. В начале было без медалей, но в этом году, с тех пор как начался олимпийский рейтинг, мы завоевали 17 медалей. Сейчас ведем планомерную работу по завоеванию лицензий на Олимпийские Игры", – рассказал Жасталап Санауов.
Проблемные вопросы, затронутые тренерами, в основном касались дополнительного финансирования на зарубежные выезды. Все они будут решены в рабочем порядке. Также на встрече внимание собравшихся вновь было заострено на вопросах борьбы с допингом в спорте. Эта тема по-прежнему остается одной из главных, особенно в предолимпийский период.
В настоящее время НОК страны проводит обучающие антидопинговые семинары для команд по олимпийским видам спорта. Кроме этого, в рамках плана антидопинговых мероприятий к ОИ-2020 совместно с Национальным антидопинговым центром и спортивными федерациями продолжится индивидуальная работа со спортсменами, в том числе, внесоревновательный контроль в течение года.
Напомним, что в этом году сборные команды примут участие в 28 лицензионных чемпионатах мира, 19 чемпионатах Азии, а также 12 мировых отборочных турнирах, где будут разыграны квоты на участие в Олимпийских играх. В 2020 году наши команды примут участие в 3 чемпионатах мира, 19 азиатских, 18 мировых отборочных турнирах, в более чем 50 стартах в рамках Кубков мира для завоевания лицензионных рейтинговых очков, по итогам которых будут определены участники Олимпийских игр. Срок завершения лицензионных соревнований - 25 июня 2020 года.
Летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Всего на Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград по 33 видам спорта
На встрече были заслушаны отчеты главных тренеров по легкой атлетике, каратэ, современному пятиборью, видам гимнастики, настольному теннису, гребле на байдарках и каноэ, волейболу и стрельбе из лука. Ранее, в апреле, детальными планами подготовки делились тренеры по другим девяти видам спорта.
Главной задачей для всех команд на сезон 2019/2020 остается завоевание максимального количества лицензий на Токио-2020. На сегодняшний день на счету казахстанских спортсменов четыре лицензии в легкой атлетике, плавании и велоспорте.
"Регулярные рабочие встречи с федерациями необходимы, чтобы главные тренеры могли не только доложиться о проделанной работе, но и поделиться проблемными вопросами, тем более, здесь присутствует все спортивное руководство страны. Год перед Олимпийскими играми – самый важный: ни спортсменов, ни тренеров не должно ничего отвлекать от тренировок и квалификационных стартов. Вся организационная работа должна решаться своевременно", – отметил на совещании глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.
При этом, президент НОК призвал руководство национальных федераций не забывать о постоянной работе по развитию спорта в регионах страны и рассмотреть вопросы укрепления спортивной инфраструктуры.
Кроме того, на встречах был затронут вопрос казахстанского представительства в международных федерациях.
"На сегодняшний день выстроена грамотная система взаимодействия между НОКом, Комитетом по делам физкультуры и спорта и федерациями, что, безусловно, положительно сказывается на подготовке спортсменов международного уровня. Благодаря НОК, сейчас у нас есть полный состав как врачей, так и массажистов. Наши спортсмены и тренеры ощущают мощную поддержку", – сказала генеральный секретарь Казахстанской федерации гимнастики Айгуль Дукенбаева.
"Этот год – отборочный к Токио-2020. У нас попадание на Олимпиаду напрямую идет через чемпионат Азии, который пройдет в ноябре в Китае. От Азии на Игры попадают пять человек, то есть, на страну дается одна лицензия. Надеемся, что уже в этом году удастся завоевать первые лицензии. Также можно "отобраться" через чемпионат мира и через рейтинговые очки. Сейчас наша команда сосредоточена на этих соревнованиях. Вопросов по подготовке никаких нет", – отметила главный тренер команды Казахстана по современному пятиборью Оксана Дмитриенко.
Главный тренер казахстанской команды по каратэ Жасталап Санауов также отметил поддержку НОК в вопросах подготовки спортсменов к Играм в Токио, где состоится дебют данного вида спорта в олимпийской программе:
"Каратэ – новый вид спорта на Олимпиаде. Но несмотря на это, у нашего вида спорта сложная система отбора на Игры. Сейчас у наших ребят очень много соревнований. Если раньше для нас Азиатские игры были главными стартами, то после включения каратэ в олимпийскую программу встал вопрос о наших европейских соперниках, с которыми мы не часто встречались. В Европе мы практически не выступали. Благодаря поддержке НОК Казахстана в команду пригласили тренера-консультанта из Франции, который дал нам очень хорошую информацию по европейским спортсменам. Мы полученные знания обработали и начали выступать в Премьер-лигах. В начале было без медалей, но в этом году, с тех пор как начался олимпийский рейтинг, мы завоевали 17 медалей. Сейчас ведем планомерную работу по завоеванию лицензий на Олимпийские Игры", – рассказал Жасталап Санауов.
Проблемные вопросы, затронутые тренерами, в основном касались дополнительного финансирования на зарубежные выезды. Все они будут решены в рабочем порядке. Также на встрече внимание собравшихся вновь было заострено на вопросах борьбы с допингом в спорте. Эта тема по-прежнему остается одной из главных, особенно в предолимпийский период.
В настоящее время НОК страны проводит обучающие антидопинговые семинары для команд по олимпийским видам спорта. Кроме этого, в рамках плана антидопинговых мероприятий к ОИ-2020 совместно с Национальным антидопинговым центром и спортивными федерациями продолжится индивидуальная работа со спортсменами, в том числе, внесоревновательный контроль в течение года.
Напомним, что в этом году сборные команды примут участие в 28 лицензионных чемпионатах мира, 19 чемпионатах Азии, а также 12 мировых отборочных турнирах, где будут разыграны квоты на участие в Олимпийских играх. В 2020 году наши команды примут участие в 3 чемпионатах мира, 19 азиатских, 18 мировых отборочных турнирах, в более чем 50 стартах в рамках Кубков мира для завоевания лицензионных рейтинговых очков, по итогам которых будут определены участники Олимпийских игр. Срок завершения лицензионных соревнований - 25 июня 2020 года.
Летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Всего на Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград по 33 видам спорта