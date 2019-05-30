Главные тренеры национальных команд доложились о подготовке к Токио-2020

Спорт
Изображение: teletype.in
Вопрос подготовки национальных команд к летним Олимпийским играм Токио-2020 обсудили на совместном совещании НОК Казахстана и Министерства культуры и спорта РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.   

На встрече были заслушаны отчеты главных тренеров по легкой атлетике, каратэ, современному пятиборью, видам гимнастики, настольному теннису, гребле на байдарках и каноэ, волейболу и стрельбе из лука. Ранее, в апреле, детальными планами подготовки делились тренеры по другим девяти видам спорта. 

Главной задачей для всех команд на сезон 2019/2020 остается завоевание максимального количества лицензий на Токио-2020. На сегодняшний день на счету казахстанских спортсменов четыре лицензии в легкой атлетике, плавании и велоспорте.

"Регулярные рабочие встречи с федерациями необходимы, чтобы главные тренеры могли не только доложиться о проделанной работе, но и поделиться проблемными вопросами, тем более, здесь присутствует все спортивное руководство страны. Год перед Олимпийскими играми – самый важный: ни спортсменов, ни тренеров не должно ничего отвлекать от тренировок и квалификационных стартов. Вся организационная работа должна решаться своевременно", – отметил на совещании глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев.



При этом, президент НОК призвал руководство национальных федераций не забывать о постоянной работе по развитию спорта в регионах страны и рассмотреть вопросы укрепления спортивной инфраструктуры.



Кроме того, на встречах был затронут вопрос казахстанского представительства в международных федерациях.



"На сегодняшний день выстроена грамотная система взаимодействия между НОКом, Комитетом по делам физкультуры и спорта и федерациями, что, безусловно, положительно сказывается на подготовке спортсменов международного уровня. Благодаря НОК, сейчас у нас есть полный состав как врачей, так и массажистов. Наши спортсмены и тренеры ощущают мощную поддержку", – сказала генеральный секретарь Казахстанской федерации гимнастики Айгуль Дукенбаева.



"Этот год – отборочный к Токио-2020. У нас попадание на Олимпиаду напрямую идет через чемпионат Азии, который пройдет в ноябре в Китае. От Азии на Игры попадают пять человек, то есть, на страну дается одна лицензия. Надеемся, что уже в этом году удастся завоевать первые лицензии. Также можно "отобраться" через чемпионат мира и через рейтинговые очки. Сейчас наша команда сосредоточена на этих соревнованиях. Вопросов по подготовке никаких нет", – отметила главный тренер команды Казахстана по современному пятиборью Оксана Дмитриенко.



Главный тренер казахстанской команды по каратэ Жасталап Санауов также отметил поддержку НОК в вопросах подготовки спортсменов к Играм в Токио, где состоится дебют данного вида спорта в олимпийской программе:

"Каратэ – новый вид спорта на Олимпиаде. Но несмотря на это, у нашего вида спорта сложная система отбора на Игры. Сейчас у наших ребят очень много соревнований. Если раньше для нас Азиатские игры были главными стартами, то после включения каратэ в олимпийскую программу встал вопрос о наших европейских соперниках, с которыми мы не часто встречались. В Европе мы практически не выступали. Благодаря поддержке НОК Казахстана в команду пригласили тренера-консультанта из Франции, который дал нам очень хорошую информацию по европейским спортсменам. Мы полученные знания обработали и начали выступать в Премьер-лигах. В начале было без медалей, но в этом году, с тех пор как начался олимпийский рейтинг, мы завоевали 17 медалей. Сейчас ведем планомерную работу по завоеванию лицензий на Олимпийские Игры", – рассказал Жасталап Санауов.

Проблемные вопросы, затронутые тренерами, в основном касались дополнительного финансирования на зарубежные выезды. Все они будут решены в рабочем порядке. Также на встрече внимание собравшихся вновь было заострено на вопросах борьбы с допингом в спорте. Эта тема по-прежнему остается одной из главных, особенно в предолимпийский период.



В настоящее время НОК страны проводит обучающие антидопинговые семинары для команд по олимпийским видам спорта. Кроме этого, в рамках плана антидопинговых мероприятий к ОИ-2020 совместно с Национальным антидопинговым центром и спортивными федерациями продолжится индивидуальная работа со спортсменами, в том числе, внесоревновательный контроль в течение года.

Напомним, что в этом году сборные команды примут участие в 28 лицензионных чемпионатах мира, 19 чемпионатах Азии, а также 12 мировых отборочных турнирах, где будут разыграны квоты на участие в Олимпийских играх. В 2020 году наши команды примут участие в 3 чемпионатах мира, 19 азиатских, 18 мировых отборочных турнирах, в более чем 50 стартах в рамках Кубков мира для завоевания лицензионных рейтинговых очков, по итогам которых будут определены участники Олимпийских игр. Срок завершения лицензионных соревнований - 25 июня 2020 года.



Летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Всего на Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград по 33 видам спорта

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Долг – быть первым во всем
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Исполнили марши и вальсы
Не покидая пост
Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Будни артиллерийской бригады
Море любит сильных
Валовое национальное счастье
Жизнь, отданная слову
Идеи аль-Фараби в эпоху цифровизации
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Триумф таланта
Хранители национальных традиций
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют
Искали сакуру – нашли весну
Спасет из огня
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Когда в ауле не хватает девушек...
Құлагер казахского кино
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
Единую платформу закупок запустили в республике
В духе всеобъемлющего сотрудничества
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Сборная Казахстана выиграла третий матч на ЧМ по хоккею в П…
Асем Орынбай повторила мировой рекорд на ЭКМ по стендовой с…
Казахстан впервые в истории вышел в 1/8 финала ЧМ по настол…
Астана примет международный турнир по велоспорту на треке

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]