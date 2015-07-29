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Главный наказ – держаться вместе
Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ
В доме Канатбаевых всегда людно и шумно – дети, внуки, друзья и соседи спешат прикоснуться к теплу семейного очага, основание которого было заложено более полувека назад. Женис Канатбаев и Маржан Даулетова в прошлом году отметили золотую свадьбу и сегодня по праву наслаждаются плодами многолетнего труда, ведь крепкая и дружная семья – результат приложения многих сил.

Насколько применимо к ним словосочетание «настоящий семьянин», настолько же верно называть каждого из них Человеком труда. Женис Канатбаев после 8-го класса пошел учеником слесаря на завод по ремонту машин "Доссормунаймаш". У парнишки было великое желание помогать родителям, поэтому перевелся в вечернюю школу. Завод стал местом встречи, указанным судьбой, – здесь он познакомился с Маржан, своей будущей половиной, которая также после 8-го класса пришла на завод, только ученицей фрезеровщика.

С тех пор ровесники, оба 1944 года рождения, идут рядом, поддерживая и помогая друг другу.

Женис Канатбаев более полувека проработал на нефтяном предприятии "Доссормунаймаш". Победитель конкурсов социалистического труда, трудолюбивый и ответственный работник был отмечен грамотами и медалями, в том числе "Ветеран труда". Также Женис Ержанович удостоен ордена "Құрмет". К слову, на заводе проработали супруги до самой пенсии.

Надежный в работе – надежный семьянин. В этом убедилась его спутница Маржан Даулетова, вместе с которой воспитали шестерых детей – двоих сыновей и четырех дочерей. Трое из них пошли по стопам отца и работают в нефтянке. Старшая дочь, Тамара, работает на железной дороге. У второй дочери, Динары, – семейным бизнес, она держит ресторан, в котором заняты также невестки Канатбаевых. Еще одна дочь, Агила, с 17 лет работает на том самом предприятии, где познакомились родители. Четвертая дочь, Бактыгуль, – в иностранной нефтяной компании. Сыновья Багытжан и Алтынбек трудятся в "Эмбамунайгазе" и НГДУ "Доссормунайгаз" экологом и инженером-механиком соответственно.

– Документы, фотографии на конкурс мы готовили всей семьей, – рассказывает супруга младшего сына, Алтынбека, Канатбаева Нургуль. – Не рассчитывали на победу, думали, просто поучаствуем и очень удивились, когда нас признали лучшими в районе, а затем пригласили в областной центр, где тоже назвали победителями. Конечно же, очень обрадовались такому признанию. Со всех уголков Казахстана звонят родственники и друзья родителей, поздравляют.

По словам Нургуль, эту победу глава семейства заслуживает:

– За 17 лет, что я живу в этом доме, я видела только доброе отношение к окружающим. Уважение к старшим, трудолюбие и целеустремленность – этому учат нас родители. Самое главное требование и то, чему научили отец с матерью своих детей, – держаться вместе.

В выходные, на праздники и во время каникул семья собирается в большом доме Канатбаевых в поселке Доссор, который, кстати, отец семейства построил со своими сыновьями. Женис Канатбаев и Маржан Даулетова помогают с воспитанием внуков и правнучки. Главными принципами – трудолюбием, заботой о младших и уважением к старшим – Канатбаевы руководствуются и сегодня. А первейшим требованием к детям и внукам Женис Ержанович называет сохранение шанырака – символа дома и семейного очага.

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