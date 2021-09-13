​Главный приоритет – человек

Послание Главы государства затрагивает широкий круг воп­росов, решение которых необходимо для дальнейшего эффективного и прогрессивного развития страны. В число наиболее важных государственных сфер для совершенствования вошли системы здравоохранения, образования, государственного финансирования, рынок труда, цифровизация.

Мы четко понимаем, что прио­ритетом в развитии каждой страны является самое главное ее богатство – человек. А именно: его достойное образование, здравоохранение, безопасность, условия и оплата труда, иначе говоря – качество жизни.

Тому подтверждением является поручение Президента касательно увеличения размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тыс. до 60 тыс. тенге. Данная мера окажет положительный экономический эффект и будет способствовать повышению доходов более одного миллиона человек.

Отраслевой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф» и его членские организации с удовлетворением восприняли усиление социальной направленности предстоящих реформ и выражают приверженность развитию и укреплению социальной политики государства как основы роста благосостояния народа.