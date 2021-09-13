​Главный приоритет – человек

Свежий выпуск
371
Марат Миргаязов, председатель ОО «Отраслевой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф»

Послание Главы государства затрагивает широкий круг воп­росов, решение которых необходимо для дальнейшего эффективного и прогрессивного развития страны. В число наиболее важных государственных сфер для совершенствования вошли системы здравоохранения, образования, государственного финансирования, рынок труда, цифровизация.

Мы четко понимаем, что прио­ритетом в развитии каждой страны является самое главное ее богатство – человек. А именно: его достойное образование, здравоохранение, безопасность, условия и оплата труда, иначе говоря – качество жизни.

Тому подтверждением является поручение Президента касательно увеличения размера минимальной заработной платы с 1 января 2022 года с текущих 42,5 тыс. до 60 тыс. тенге. Данная мера окажет положительный экономический эффект и будет способствовать повышению доходов более одного миллиона человек.

Отраслевой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф» и его членские организации с удовлетворением восприняли усиление социальной направленности предстоящих реформ и выражают приверженность развитию и укреплению социальной политики государства как основы роста благосостояния народа.

Популярное

Все
Токаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Глава Минпросвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний
Минтруда создана спецкомиссия для расследования причин группового несчастного случая в шахте в ВКО
Первые комфортные школы по поручению главы государства открылись в День знаний в Казахстане
Паралимпиада: итоги третьего дня
Участок улицы Туркестан временно перекроют
Массовый забег в честь Дня Конституции прошел в Астане
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы
Дзюдоист Санжар Ерланулы стал победителем ЧМ среди кадетов
В немецких городах прошли акции против правых популистов
Аида Балаева приняла участие в открытии новой школы в Астане
Для сушки зерна аграриям нужны 67 тыс. тонн дизтоплива и 21,5 тыс. тонн сжиженного газа
Первые дети в секторе Газа получили вакцины от полиомиелита
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
ФК «Актобе» официально объявил об уходе Парфенова
US Open: Путинцева покидает турнир
Юные инспектора дороги встретили первоклассников в Караганде
Улицу Жангельдина частично перекроют из-за укладки асфальта
Ученик области Абай стал участником международной программы SAKURA SCIENCE 2024
Бибисара Асаубаева стала второй на Гран-при ФИДЕ в Тбилиси
В Экибастузе до сих пор не могут побороть гнус
Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции
Новое общественное пространство открыли в Астане
Участок улицы Сыганак в столице частично перекрыт
На сколько вырастет пенсия в 2025 году
В ЕС назвали необоснованным объявление результатов выборов президента Венесуэлы
В ФРГ арестован подозреваемый в нападении в Золингене
Экипаж Starliner застрял на МКС до 2025 года
Казахстанский десантник завоевал «золото» на ЧМ по гиревому спорту
Как государство сокращает свое присутствие в экономике
Двое водителей устроили драку на дороге в Павлодаре - ВИДЕО
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны
Создание новых квазигоскомпаний временно запретят в Казахстане
28 августа жители Земли увидят парад из шести планет
Впервые за 10 лет Капчагайское водохранилище наполнили на 100%
Жумангарин выехал на поля Акмолинской области
В Казахстане обсуждают порог репродуктивного возраста женщин
Макрон высказался об аресте Дурова
Большое путешествие на маленьких авто
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Появится парк на «Колесных рядах»
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией

Читайте также

Как ты счастье назовешь...
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре внимания – человек: Конституционные реформы укрепл…
Современный стиль жизни – в села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]