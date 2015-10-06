Главный приоритет – развитие отечественного спорта

Таким образом, практически за год до главных стартов четырехлетия в Рио-де-Жанейро казахстанский НОК начинает работу с новым руководством, с новым исполкомом и, что закономерно, с новыми планами и задачами. Мы одними из первых поздравили Тимура Кулибаева и побеседовали с ним о развитии спорта в стране.– Тимур Аскарович, расскажите, как вы восприняли инициативу исполкома выдвинуть вашу кандидатуру?
– В первую очередь, хотел бы выразить благодарность членам НОК РК за оказанное доверие. Я понимаю всю ответственность, которая возложена на меня вместе с новой должностью, но не скрываю своей радости по этому поводу.
За новыми вызовами всегда кроются новые возможности. Для меня это, прежде всего, укрепление и развитие олимпийского движения в Казахстане и позиции отечественного спорта на международной арене. – Несмотря на занятость, вы много времени уделяете нашему спорту. В частности, ставшие уже традиционными достижения казахстанских боксеров неразрывно связывают с вашим именем. Казахстанская федерация бокса – одна из самых успешных, а созданная по вашей инициативе в 2012 году Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта – наглядный пример консолидированной работы нескольких национальных спортивных структур. Намерены ли вы внедрить в НОК РК аналогичную систему работы?
– Для начала хочу отметить роль каждого сотрудника и Казахстанской федерации бокса, и особенно – Конфедерации спортивных единоборств. Сейчас их работу приводят в пример не только в нашей стране, но и в международном спортивном сообществе. Вы правильно отметили, что Конфедерация – это консолидированная, сплоченная работа нескольких национальных федераций. По сути, это работа Национального Олимпийского комитета в миниатюре, направленная на системное развитие пяти отдельных видов спорта.
В ноябре исполнится три года с момента создания Конфедерации, и я считаю, что даже этого небольшого срока достаточно для подведения промежуточных итогов и объявления о состоятельности данной организации. Делая упор на спорт высших достижений, повышая результаты наших спортсменов на международных соревнованиях, мы уделяли внимание детско-юношескому спорту, укреплению материально-технической базы, строили новые специализированные залы, ФОКи, развивали международные отношения, повышали квалификацию тренеров...
Это и есть системная работа в действии. Что касается Национального Олимпийского комитета, то он – главная спортивная организация страны. Наша работа, прежде всего, будет направлена на укрепление данного статуса, а все действия исходить из главного приоритета – развития отечественного спорта.– Каковы первостепенные задачи на данный момент?
– Национальному Олимпийскому комитету необходим комплексный План развития, в котором мы определим и краткосрочные, и долгосрочные перспективы. И уже после этого сможем говорить о том, чего хотим, как будем добиваться достижения целей.
Разумеется, все существующие наработки НОК РК будут сохранены. Учитывая, что в будущем году пройдут летние Олимпийские игры, сейчас все внимание сосредоточим на них. Уже сегодня наши спортсмены борются за олимпийские лицензии. Необходимо, чтобы в Рио-де-Жанейро сборная Казахстана отправилась в максимальном составе.
Большого внимания заслуживают также программы подготовки спортсменов к важным стартам. Медали куются на тренировках, поэтому этот процесс очень важен. Нужно усилить контроль за качеством УТС, для спортсменов должны быть созданы все условия. – На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы десятки и десятки федераций по видам спорта, но на деле мы видим работу, пожалуй, лишь некоторых из них. Будет ли как-то регулироваться деятельность нацфедераций со стороны НОК РК?
– Я считаю, что главная проблема подобного «распределения сил» среди федераций – в общем неправильном подходе. На самом деле, не все данные структуры могут похвастать слаженным коллективом, хорошим бюджетом, областными филиалами, возможностью влиять на развитие своего вида спорта.
Именно поэтому я считаю необходимым пересмотреть статус национальной федерации, укрепить его. Если помните, я уже поднимал вопрос о том, что распределение бюджетных средств по видам спорта на республиканском и местном уровнях ведется нерационально и необъективно. У нас в стране 170 спортивных дисциплин, из них 55 – по олимпийским видам спорта. Но большая часть выделяемых бюджетных средств направляется на финансирование профессиональных клубов по игровым видам, таких как футбол, хоккей.
При этом другие виды спорта, в том числе и приносящие олимпийские медали, а также такие направления, как массовый спорт, детско-юношеский спорт – финансируются по остаточному принципу.
Действующая система финансирования физической культуры и спорта проявляет себя как сдерживающий фактор развития отрасли в целом. В настоящее время участие федераций в финансировании видов спорта ограничивается лишь внесением предложений в календарные спортивные планы. И все.
По опыту руководителя Национальной федерации я знаю, что многие необходимые и базовые расходы федерации несут сами, это – обеспечение национальных сборных, членские взносы в международные федерации, взносы за право участия в соревнованиях, семинарах по обучению и повышению квалификации спортсменов и тренеров, специалистов, штрафы по дисциплинарным, допинговым и иным нарушениям.
Но не все федерации могут позволить себе эти расходы. Казахстану необходима система, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях видов спорта. Здесь мы должны будем работать в тесном контакте с Министерством культуры и спорта РК.– Вы большое внимание уделяете и развитию международных отношений в области спорта...
– НОК, по своей сути – неотъемлемая часть Международного Олимпийского комитета. И мы, естественно, будем укреплять сотрудничество с ним, а также с Ассоциацией Национальных олимпийских комитетов, Олимпийским Советом Азии, ведущими мировыми национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями.
Сейчас поступательное движение вперед невозможно без современных подходов. И потому все наши устремления должны основываться на инновациях и лучших апробированных практиках. В Конфедерации мы накопили определенный положительный опыт – были представлены в международных федерациях бокса, тяжелой атлетики и таэквондо. Твердо убежден, что и по остальным видам спорта данная работа должна проводиться. Необходимо укреплять спортивный авторитет нашей страны по всем возможным направлениям.– 26 сентября был также избран новый состав Исполкома НОК РК. Что вы можете сказать о нем?
– Кайрат Советаевич Боранбаев стал вице-президентом по развитию паралимпийских видов спорта. Ранее занимавший должность генерального секретаря НОК РК Тимур Камалович Досымбетов отныне будет вице-президентом по летним видам спорта, Аскар Узакпаевич Мамин – вице-президентом по зимним видам, Андрей Александрович Крюков – вице-президентом по вопросам международного сотрудничества. Данияр Рустэмович Абулгазин утвержден на пост генерального секретаря. Все эти люди – большие профессионалы, хорошие руководители, всей душой болеющие за казахстанский спорт. Я думаю, что их опыт и багаж знаний принесут большую пользу.– Тимур Аскарович, и заключительный вопрос: чего вы ожидаете от новой работы?
– Нам с детства прививали любовь к спорту. Возможно, это не самая важная и фундаментальная часть в жизни нашего общества, но одна из самых действенных и эффективных в воспитании детей, в воспитании здоровой нации, повышения патриотического сознания граждан.
Работа перед нами стоит серьезная. Спорту необходимо укреплять звание амбассадора (посла – прим. ред.) мира, и Казахстан должен помочь ему в этом. У нас много замечательных и одаренных спортсменов, у нас достаточно чемпионов по многим видам спорта, есть опыт правильной организации работы и есть желание. О результатах судить будете уже вы.