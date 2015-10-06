Главный приоритет – развитие отечественного спорта Свежий выпуск 715 Беседовал Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Таким образом, практически за год до главных стартов четырехлетия в Рио-де-Жанейро казах­станский НОК начинает работу с новым руководством, с новым исполкомом и, что закономерно, с новыми планами и задачами. Мы одними из первых поздравили Тимура Кулибаева и побеседовали с ним о развитии спорта в стране.

– Тимур Аскарович, расскажите, как вы восприняли инициативу исполкома выдвинуть вашу кандидатуру?

– В первую очередь, хотел бы выразить благодарность членам НОК РК за оказанное доверие. Я понимаю всю ответственность, которая возложена на меня вместе с новой должностью, но не скрываю своей радости по этому поводу.

За новыми вызовами всегда кроются новые возможности. Для меня это, прежде всего, укрепление и развитие олимпийского движения в Казахстане и позиции отечественного спорта на международной арене.

– Несмотря на занятость, вы много времени уделяете нашему спорту. В частности, ставшие уже традиционными достижения казахстанских боксеров неразрывно связывают с вашим именем. Казахстанская федерация бокса – одна из самых успешных, а созданная по вашей инициативе в 2012 году Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта – наглядный пример консолидированной работы нескольких национальных спортивных структур. Намерены ли вы внедрить в НОК РК аналогичную систему работы?

– Для начала хочу отметить роль каждого сотрудника и Казахстанской федерации бокса, и особенно – Конфедерации спортивных единоборств. Сейчас их работу приводят в пример не только в нашей стране, но и в международном спортивном сообществе. Вы правильно отметили, что Конфедерация – это консолидированная, сплоченная работа нескольких национальных федераций. По сути, это работа Национального Олимпийского комитета в миниатюре, направленная на системное развитие пяти отдельных видов спорта.

В ноябре исполнится три года с момента создания Конфедерации, и я считаю, что даже этого небольшого срока достаточно для подведения промежуточных итогов и объявления о состоятельности данной организации. Делая упор на спорт высших достижений, повышая результаты наших спортсменов на международных соревнованиях, мы уделяли внимание детско-юношескому спорту, укреплению материально-технической базы, строили новые специализированные залы, ФОКи, развивали международные отношения, повышали квалификацию тренеров...

Это и есть системная работа в действии. Что касается Национального Олимпийского комитета, то он – главная спортивная организация страны. Наша работа, прежде всего, будет направлена на укрепление данного статуса, а все действия исходить из главного приоритета – развития отечественного спорта.

– Каковы первостепенные задачи на данный момент?

– Национальному Олимпийскому комитету необходим комплексный План развития, в котором мы определим и краткосрочные, и долгосрочные перспективы. И уже после этого сможем говорить о том, чего хотим, как будем добиваться достижения целей.

Разумеется, все существующие наработки НОК РК будут сохранены. Учитывая, что в будущем году пройдут летние Олимпийские игры, сейчас все внимание сосредоточим на них. Уже сегодня наши спортсмены борются за олимпийские лицензии. Необходимо, чтобы в Рио-де-Жанейро сборная Казахстана отправилась в максимальном составе.

Большого внимания заслуживают также программы подготовки спортсменов к важным стартам. Медали куются на тренировках, поэтому этот процесс очень важен. Нужно усилить контроль за качеством УТС, для спортсменов должны быть созданы все условия.

– На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы десятки и десятки федераций по видам спорта, но на деле мы видим работу, пожалуй, лишь некоторых из них. Будет ли как-то регулироваться деятельность нацфедераций со стороны НОК РК?

– Я считаю, что главная проблема подобного «распределения сил» среди федераций – в общем неправильном подходе. На самом деле, не все данные структуры могут похвастать слаженным коллективом, хорошим бюджетом, областными филиалами, возможностью влиять на развитие своего вида спорта.

Именно поэтому я считаю необходимым пересмотреть статус национальной федерации, укрепить его. Если помните, я уже поднимал вопрос о том, что распределение бюджетных средств по видам спорта на республиканском и местном уровнях ведется нерационально и необъективно. У нас в стране 170 спортивных дисциплин, из них 55 – по олимпийским видам спорта. Но большая часть выделяемых бюджетных средств направляется на финансирование профессиональных клубов по игровым видам, таких как футбол, хоккей.

При этом другие виды спорта, в том числе и приносящие олимпийские медали, а также такие направления, как массовый спорт, детско-юношеский спорт – финансируются по остаточному принципу.

Действующая система финансирования физической культуры и спорта проявляет себя как сдерживающий фактор развития отрасли в целом. В настоящее время участие федераций в финансировании видов спорта ограничивается лишь внесением предложений в календарные спортивные планы. И все.

По опыту руководителя Национальной федерации я знаю, что многие необходимые и базовые расходы федерации несут сами, это – обеспечение национальных сборных, членские взносы в международные федерации, взносы за право участия в соревнованиях, семинарах по обучению и повышению квалификации спортсменов и тренеров, специалистов, штрафы по дисциплинарным, допинговым и иным нарушениям.

Но не все федерации могут позволить себе эти расходы. Казахстану необходима система, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансирования на республиканском и областном уровнях видов спорта. Здесь мы должны будем работать в тесном контакте с Министерством культуры и спорта РК.

– Вы большое внимание уделяете и развитию международных отношений в области спорта...

– НОК, по своей сути – неотъемлемая часть Международного Олимпийского комитета. И мы, естественно, будем укреплять сотрудничество с ним, а также с Ассоциацией Национальных олимпийских комитетов, Олимпийским Советом Азии, ведущими мировыми национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями.

Сейчас поступательное движение вперед невозможно без современных подходов. И потому все наши устремления должны основываться на инновациях и лучших апробированных практиках. В Конфедерации мы накопили определенный положительный опыт – были представлены в международных федерациях бокса, тяжелой атлетики и таэквондо. Твердо убежден, что и по остальным видам спорта данная работа должна проводиться. Необходимо укреплять спортивный авторитет нашей страны по всем возможным направлениям.

– 26 сентября был также избран новый состав Исполкома НОК РК. Что вы можете сказать о нем?

– Кайрат Советаевич Боранбаев стал вице-президентом по развитию паралимпийских видов спорта. Ранее занимавший должность генерального секретаря НОК РК Тимур Камалович Досымбетов отныне будет вице-президентом по летним видам спорта, Аскар Узакпаевич Мамин – вице-президентом по зимним видам, Андрей Александрович Крюков – вице-президентом по вопросам международного сотрудничества. Данияр Рустэмович Абулгазин утвержден на пост генерального секретаря. Все эти люди – большие профессионалы, хорошие руководители, всей душой болеющие за казахстанский спорт. Я думаю, что их опыт и багаж знаний принесут большую пользу.

– Тимур Аскарович, и заключительный вопрос: чего вы ожидаете от новой работы?

– Нам с детства прививали любовь к спорту. Возможно, это не самая важная и фундаментальная часть в жизни нашего общества, но одна из самых действенных и эффективных в воспитании детей, в воспитании здоровой нации, повышения патриотического сознания граждан.

Работа перед нами стоит серьезная. Спорту необходимо укреплять звание амбассадора (посла – прим. ред.) мира, и Казахстан должен помочь ему в этом. У нас много замечательных и одаренных спортсменов, у нас достаточно чемпионов по многим видам спорта, есть опыт правильной организации работы и есть желание. О результатах судить будете уже вы.

