Главный приз Берлинале - у документального фильма «Дагомея»

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Фильм-победитель повествует о возвращении в Бенин 26 предметов искусства, вывезенных колониальными войсками в XIX веке, передает Kazpravda.kz

Фото: Andreas Rentz/Getty Images

«Золотого медведя» на 74-м Берлинском кинофестивале (Берлинале) в субботу, 24 февраля, получила документальная лента «Дагомея» режиссера с французскими и сенегальскими корнями Мати Диоп, сообщает Дойче Велле.

В ней рассказывается о возвращении в современный Бенин 26 предметов искусства государства Дагомея, захваченных и вывезенных французскими колониальными войсками в 1892 году.

«Возвращать - значит проявлять справедливость», - подчеркнула 41-летняя Диоп, получая приз.

Как пишет агентство dpa, около 7000 произведений искусства, вывезенных из Бенина 130 лет назад, до сегодняшнего дня находятся во Франции. Одна из важных тем, поднятых в фильме «Дагомея», - избавление от прошлого и принятие ответственности за него.

Гран-при Берлинале получила картина южнокорейского режиссера Хон Сан-су «Нужды путешественника» с француженкой Изабель Юппер в главной роли, а приз жюри - картина «Империя» Брюно Дюмона.

«Серебряных медведей» получили румынско-американский актер Себастиан Стэн за главную роль в драме «Другой человек» и британская актриса Эмили Уотсон за роль второго плана в фильме «Такие мелочи».

Награды были также удостоены Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас из Доминиканской Республики за режиссуру фильма «Пепе» и немецкий режиссер Маттиас Гласнер - за лучший сценарий к фильму «Умирать», который он же и снял.

Указывается, что Гласнер сделал основой фильма свое сложное отношение к собственной семье и поэтому опасался, что зрители могут воспринять картину как «слишком личную». После вручения наград 59-летний режиссер и сценарист признался, что «так сильно раскрыть себя все же стоило, потому что тогда себя раскрывают и другие».

Как отмечает dpa, в нынешнем году на фестивале Берлинале было особенно заметно влияние политических дебатов. Так, палестинский режиссер Базель Адра, получивший приз Panorama Dokumenten за фильм «No Other Land», во время церемонии награждения призвал со сцены к прекращению поставок оружия Израилю, ведущему в секторе Газа войну против напавшей на него террористической организации ХАМАС.

#кино #кинофестиваль #Берлинале

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