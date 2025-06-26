Казахстанско-российский анимационный фильм выиграл приз 27-го Шанхайского кинофестиваля

Кино
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Илья Пащенко
корреспондент отдела культуры

Картина режиссера Жанны Бекмамбетовой «Сын» одержала победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Сюжет анимационного фильма строится вокруг судьбы мальчика с особенностями развития, которого воспитывает отец-одиночка. Увиденный однажды репортаж о высадке марсохода «Оппортьюнити» (что в переводе с английского означает «возможность») на поверхность Красной планеты вдохновляет мальчика и пробуждает в нем любовь и интерес к жизни. Озвучил историю известный астрофизик Вячеслав Турышев.

«Сын» развивает одну из центральных тем в творчестве Жанны Бекмамбетовой — тему инклюзии. Ей посвящены две короткометражки талантливого режиссера — «Асила», вдохновленная историей чемпионки Паралимпийских игр в Токио Асилы Мирзаеровой, и «Дневник Андрюши».

Вместе с Жанной Бекмамбетовой за обладание «Золотым кубком» боролись режиссеры Навойка Вежбовская, Мирьям Плеттинкс, Сюй Цзяо и Юлия Туричану. Всего же в конкурсной программе кинофестиваля было представлено 49 картин, 38 из которых — мировые премьеры.

 

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