Главу дочерней компании "КазМунайГаза" подозревают в получении взятки

Общество
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Скриншот с видео
Генеральный директор ТОО "KMG EP-Catering" подозревается в получении взятки, передает Kazpravda.kz.   

Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" (100% дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз", осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО "НК "КазМунайГаз", расположенных на территории Мангистауской области) и начальника отдела закупок указанного ТОО по подозрению в коррупционном преступлении.

"Они подозреваются в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.

Процессуальное задержание не применялось. Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом.


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