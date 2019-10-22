Главу дочерней компании "КазМунайГаза" подозревают в получении взятки

Генеральный директор ТОО "KMG EP-Catering" подозревается в получении взятки, передает Kazpravda.kz.
Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО "KMG EP-Catering" (100% дочерняя организация АО "НК "КазМунайГаз", осуществляющая обеспечение питания дочерних организаций АО "НК "КазМунайГаз", расположенных на территории Мангистауской области) и начальника отдела закупок указанного ТОО по подозрению в коррупционном преступлении.
"Они подозреваются в получении от индивидуального предпринимателя взятки в сумме 3 млн тенге за положительное решение вопроса по приобретению и поставке продуктов питания и дальнейшее покровительство", – говорится в сообщении Агентства РК по противодействию коррупции.
Процессуальное задержание не применялось. Досудебное расследование продолжается.
Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом.