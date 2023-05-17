Главы государств поздравили Токаева с юбилеем

Президент, Международное сотрудничество
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Состоялись телефонные разговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда государств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

По телефону главу государства тепло поздравили с 70-летним юбилеем президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

В адрес президента также поступают поздравления и телеграммы по случаю его с 70-летнего юбилея от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов.

Поздравительные телеграммы на имя главы нашего государства направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Сербии Александр Вучич, президент Венгрии Каталин Новак, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Болгарии Румен Радев, президент Албании Байрам Бегай, президент Сингапура Халима Якоб, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

Теплые слова поздравлений с юбилеем Касым-Жомарта Токаева содержатся в многочисленных телеграммах от граждан нашей страны, видных политических и общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции и многих других. 

Письма и телеграммы с поздравлениями продолжают поступать.

 

 

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