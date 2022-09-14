Главы Казахстана и Китая подписали Совместное заявление

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, находящимся в Казахстане с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По итогам переговоров Главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию.

"Принимаемое сегодня Совместное заявление открывает новое «золотое 30-летие» двусторонних отношений", - сказал Президент Казахстана.

Именно по этой причине он называет крайне важным визит Председателя КНР.