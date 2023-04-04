Глазами матерей

Представитель комитета «Серд­ца матерей» по городу Шымкенту Шарифа Муминова познакомилась с тем, как несут службу солдаты, как налажен их быт. Она посетила бригаду войск ПВО. Побывала в казармах, учебных классах для проведения теоретических и прак­тических занятий, в медицинских пунктах, столовой и даже продегустировала блюда.

В зоне внимания представительницы комитета солдатских матерей оказались нормы питания, установленные на одного бойца, маркировка и сроки годности продуктов, которые поставляются на кухню. Не осталось без внимания и медицинское обслуживание. Шарифа Муминова изучила журнал, в котором регистрируются все обращения военнослужащих за медпомощью, оценила комплектацию и оснащение медпункта.

Такая тесная связь между комитетом солдатских матерей, родителями и командованием части, воен­нослужащими срочной службы способствует быстрой адаптации призывников, помогает наладить благоприятный психологический климат и своевременно разрешать все возникающие конфликтные ситуации и проблемные вопросы.