Глобальная повестка

В Вене Мурат Нуртлеу принял участие в Сегменте высокого уровня 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), в заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Выступая на сессии КНС, министр проинформировал о мерах по реализации Национального плана РК по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы. Он также сделал особый акцент на необходимости совместных усилий по борьбе с новой угрозой – синтетическими наркотиками, незаконный оборот которых увеличился в последние годы в несколько раз.

В связи с этим Казахстан активно реализует Стратегию ООН по борьбе с синтетическими наркотиками и примет в следующем году Министерскую региональную конференцию по этой теме.

Мурат Нуртлеу выступил в поддержку инициативы Pledge4Action и объявил об обязательстве нашей страны открыть медицинские и социально-реабилитационные отделения для лечения наркомании в Казахстане в течение года, говорится в сообщении МИД РК.

На заседании Постоянного совета ОБСЕ особое внимание было уделено глобальным вызовам, таким как энергетическая безо­пасность, продовольственный кризис и изменение климата. Глава МИД РК подчеркнул роль многосторонних институтов в условиях беспрецедентных глобальных потрясений и подтвердил стремление страны сохранить функциональность организации.

– Казахстан глубоко убежден в необходимости сохранения и укрепления ОБСЕ как уникальной платформы с географически разнообразным представительст­вом, отвечающей общим интересам, – заявил министр.

В ходе встречи Мурат Нуртлеу также подчеркнул стратегическую ориентацию Казахстана на достижение устойчивого социально-политического развития, выделив комплекс мер, направленных на укрепление демократических инс­титутов, защиту прав человека и развитие гражданского общества.

– Казахстан продолжает свой путь демократических преобразований. Мой главный посыл сегодня заключается в том, что демократические изменения в РК являются необратимыми, – заявил глава МИД РК.

Участники заседания выразили поддержку политическим и социально-экономическим реформам Президента Касым-Жомарта Токае­ва, направленным на улучшение качества жизни и социального благополучия граждан.

В кулуарах заседания Постоянного совета состоялась встреча Мурата Нуртлеу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Стороны обсудили перспективы углубления сотрудничества РК в рамках ОБСЕ, уделив внимание планируемым визитам руководства организации в Казахстан, в том числе для участия в Международном форуме Астана.

Также министр провел ряд двусторонних встреч с руководством Управления ООН по наркотикам и преступности, МАГАТЭ, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Министерства иностранных дел Австрийской Республики.

Состоялись в Вене также переговоры с руководством ведущих компаний в строительной, логис­тической и машиностроительной отраслях.

Так, в ходе беседы с главным исполнительным директором компании Lasselsberger Group Йозефом Ласселсбергером был рассмотрен ход реализации инвестиционного проекта по производству керамической плитки, сухих строительных смесей и строительного клея в Астане. Также обсуждены вопросы реализации проекта в сфере металлургии с высоким уровнем передела.

С директором Gebrüder Weiss Вольфрамом Зенгер-Вайссом Мурат Нуртлеу обсудил планы компании по расширению мультимодальных грузоперевозок, а также наращиванию сети складских терминалов класса А в Казахстане.

На встрече с главным исполнительным директором компании Plasser & Theurer Йоханнесом Макс-Тойрером был рассмотрен ход реализации пилотного проекта по цифровизации железных дорог РК. Проект предусматривает оптимизацию планово-предупредительных ремонтных работ, повышение скорости и безопасности передвижения железнодорожных составов.