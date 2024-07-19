Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»

Четыре из них занесены в Красную книгу Республики Казахстан: беркут, балобан, филин, стрепет.

«Во время полевых работ по изучению и мониторингу фауны природного резервата сотрудники отдела науки обнаружили гнездо беркута. Это редкая птица занесена в Красную книгу Казахстана. Беркут - самый крупный представитель семейства ястребов. Размах крыльев беркута достигает 2,5 метров, а вес – 7 килограммов. Его силы хватит, чтобы убить взрослую овцу или теленка. Но на крупную добычу он охотится редко, его меню состоит из зайцев и грызунов», - написали сотрудники резервата на своей странице в Instagram.