Годовалый ребенок погиб под колесами микроавтобуса в Алматинской области

Годовалый ребенок погиб, попав под колеса микроавтобуса в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Трагический случай произошел 12 августа в селе Шамалган Карасайского района.

Полицейские установили, что микроавтобусом, который развозил детей в детские сады, управлял 69-летний мужчина.

Женщина провожала своего старшего сына в детсад, а ее младший ребенок стоял слишком близко к автобусу. В итоге, когда транспорт тронулся, малыш попал под колесо.

В настоящее время в ЕРДР управления полиции Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые в таких случаях экспертизы.