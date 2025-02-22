Голос духовности

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Маулен Ашимбаев вручил Димашу Кудайбергену знак Посла доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий

фото пресс-службы Сената

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с известным казах­станским певцом – Послом доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий Димашом Кудайбергеном.

Маулен Ашимбаев подчеркнул важную миссию творчества Димаша Кудайбергена, которое наряду с продвижением казахской национальной культуры вносит важный вклад в распространение идей мира и добра через искусство, налаживание диалога между народами и культурами. Он также акцентировал внимание на том, что эти ценности созвучны и тесно перекликаются с принципами Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

– Президент Казахстана ­Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В условиях беспрецедент­ных глобальных вызовов и угроз значение духовной дипломатии многократно возрастает. Поэтому особенно важно продвигать культуру диалога и мира. В связи с этим все большее значение приобретают совместные усилия религиозных, политических и общественных лидеров. Послам доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий отводится важная роль в этом процессе. Уверен, что и дальше своим творчеством, креативными проектами будете продвигать идеи мира и согласия на международном уровне, – сказал спикер Сената и вручил Димашу Кудайбергену соответствующий нагрудный знак.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, II Форуму молодых религиозных лидеров, реализации концепции съезда и совместные проекты в этих направлениях.

Отметим, VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет 17–18 сентября 2025 года в Астане под названием «Диалог религий: синергия во имя будущего».

#Маулен Ашимбаев #Димаш Кудайберген

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