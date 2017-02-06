​Голос, покоривший Париж

Триумфальному выступлению и трагической судьбе талантливого самородка, чья жизнь оборвалась в расцвете сил, посвятил свою книгу «Амре в Париже» известный музыковед, заслуженный деятель Казахстана Жаркын Шакаримов. Произведение это во многом знаковое, что особо отметил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на презентации книги в Национальной академической библиотеке РК.

– Издание историко-биографического очерка о трагической судьбе выдающегося казахского исполнителя Амре Кашаубаева, которого сравнивали с легендарным Энрико Карузо, осущест­влено министерством в рамках реализации культурно-исследовательских проектов по сохранению и восстановлению культурного наследия казахского народа, – сказал Арыстанбек Мухамедиулы. – Книга стала событием, которое приурочено к Международной специализированной выставке EXPO 2017 в Астане, а также 130-летию со дня рождения певца, которое будет отмечаться в следующем году.

Произведение, как отмечает автор, адресовано широкому кругу читателей и объединяет изданные ранее на казахском языке книги «Әміре», «Ән жұлдызы», «Ән асқары – Әміре», «Әміре Қашаубайұлы». Кроме того, новое повествование дополняют не публиковавшиеся ранее уникальные документы, иллюстрации и CD-диск с песнями в исполнении Амре Кашаубаева.

Кстати, 7 песен Амре, исполненных им в Париже, были записаны в 1925 году на фонограф и долгое время считались безвозвратно утерянными. Найти их в московском архиве удалось автору книги в 1974 году. В 1975-м фирма «Мелодия» выпустила эти записи отдельной пластинкой.

После фурора в Париже певец вернулся на родину. Он играл на сцене только что открывшегося в Кызыл-Орде первого казахского национального театра драмы, а в 1928 году переехал вместе с коллективом театра в Алма-Ату. Вечером 7 ноября 1934 года Амре должен был петь партию Толегена в первой казахской опере «Кыз Жибек». Мечтал выйти на сцену вместе с Куляш Байсеитовой, которая исполняла роль Жибек. Но в ночь с 6 на 7 ноября Амре нашли мертвым на одной из алматинских улиц. На это трагическое событие откликнулся Сакен Сейфуллин, опубликовав в «Казахстанской правде» статью «Умер Амре» и выразив боль народа о невосполнимой утрате.

…Амре нет с нами, но, как бы обретая новую силу, звучит его голос. О нем пишут статьи и книги. Его именем названа областная филармония в Семее – в городе, где одно время певцу приходилось зарабатывать на жизнь извозчиком. А перед зданием филармонии открыт памятник артисту, который первым в Европе прославил казахское национальное искусство.