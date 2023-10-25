Голоса Турана

Культура
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Любовь Доброта, Туркестан

Международный фестиваль казахской песни Voice of Turan-2023 за короткое время вошел в число популярных проектов высокого уровня.

фото пресс-службы облакимата

Зрительный зал многопрофильного комплекса «Конгресс-холл» переполнен. Каждый концерт фестиваля вызывает огромный интерес у жителей города. В этом году песенный конкурс посвящен Дню Республики. Voice of Turan проводится в четвертый раз, и туркестанцы с нетерпением ждали его, пытаясь предугадать, кто на этот раз порадует их своим искусством.

В песенном конкурсе приняли участие исполнители эстрадного жанра в возрас­те от 18 до 35 лет из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, России (Татарстан, Башкортостан, Бурятия), Азербайджана, Польши, Беларуси, Кубы, Молдовы, Грузии, Болгарии, Португалии, Испании. Все они имеют опыт участия в крупных концертных проектах, достигли успехов на международных конкурсах.

Задачи Voice of Turan-2023 – популяризация оригинальной музыки, лучших произведений казахстанских авторов, демонстрация многообразия музыкальной культуры нашей страны певцами из Европы и Азии. Условия фестиваля предполагают исполнение каждым участником песни на казахском языке в дуэте с отечественными мастерами. На второй день фестиваля вокалисты представили казахскую песню по своему выбору.

Генеральный продюсер проекта – Мейржан Алиакбаров. В состав профессионального жюри вошли известные деятели культуры: Толеген Мухамеджанов, Сакен Майгазиев, Маржан Арапбаева, Молдир Ауельбекова, Нуржамал Усенбаева, Алтынай Жорабаева, Мадина Садуакасова, Ардак Балажанова, Калкаман Сарин, Нургиса Дауешов, Мархаба Саби.

В ходе фестиваля состоялась презентация фольклорной группы «Таңба».

Решением жюри обладатель­ницей Гран-при стала Лаэлия Алиева (Азербайджан). Первое место присудили Татьяне Ефремовой (Россия, Татарстан), второе – Маргарите Шибаевой (Беларусь), третье – Анри Гучмаидже (Грузия) и Лоуйс Мел (Испания). Атие Чига (Турция) награждена в номинации «Лучшая отредактированная песня», у Грейдэр Варона (Куба) – приз зрительских симпатий. Ряд конкурсантов отмечен специальными дипломами.

#фестиваль #Туран #казахская песня #Voice of Turan-2023

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