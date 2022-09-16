Фото: sports.kz
Спорт , Бокс
Головкин назвал главное отличие третьего боя с "Канело"

Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о том, чем его третий поединок с Саулем «Канело» Альваресом будет отличаться от предыдущих двух встреч с мексиканцем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый бой Головкина и Альвареса прошел в 2017 году, его результатом стала ничья. Спустя год соперники сразились вновь, тогда судьи увидели победителем «Канело».

Утром 18 сентября состоится финал трилогии – на этот раз он пройдет не в среднем, а во втором среднем весе, и на кону будут стоять все основные чемпионские пояса этой категории.

«Очень много отличий, различий. Не буду говорить за стили, но вообще (главное отличие – прим. ред.) – время. Много времени прошло. Сейчас совсем другое время, и позиции у всех другие. Так что этот бой отличается во всем. Он пройдет совсем по-другому», – сказал Головкин.

 

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