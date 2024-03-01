Горите ярче, огни номадов! Статьи 1 марта 2024 г. 3:30 0 Илья Пащенко Уникальный проект The Nomad’s fire, объединивший музыкальное наследие казахского народа с новаторскими формами исполнения, представили зрителям артисты столичной филармонии. фото Игоря Бургандинова Для того чтобы гости мероприятия лучше ощутили дух эпохи кочевников, сцена приобрела соответствующее тематическое оформление. Зрителей встречали каменные балбалы – застывшие свидетели былых времен – и большие LED-экраны, на которых воспроизводились картины из жизни казахской степи и различные графические композиции, специально подобранные под тему и настрой каждого музыкального номера. Организаторы проекта отмечали, что свое название он получил не случайно. Огонь для них – это не просто символ культуры и мудрости кочевников, но и природное воплощение музыкальности. Образ степи, находящейся в процессе своего диалектического развития, требовал новых методов и форм выражения этой музыкальности. Именно поэтому произведения песенного наследия казахского народа зазвучали в современных жанрах этно-фанка и этно-рока. – Здесь оживает легенда, которая воссоздает звуки прошлого, перенося их в современность. The Nomad’s Fire – это мост между прошлым и будущим. Это воплощение того, как музыка может объединить нас, преодолевая границы и времена, – объяснил замысел проекта главный режиссер столичной филармонии Бахыт Тажинов. Воплотить этот замысел стремился и прошедший в live-режиме перформанс двух художниц – Гульмиры Жолаевой и Гайни Мухамедали. Используя техники живописи и графического дизайна, они создали картины, проиллюстрировавшие основную идею проекта и выразившие живую связь между прошлым и будущим, между традицией и новаторством. В программе приняли участие балет современной хореографии ALEM, ансамбль народной музыки «Сарыарқа», Камерный хор филармонии, солисты отделов эстрадного, классического и народного вокала, а также эстрадно-симфонический оркестр. Слушателям были представлены композиции Nomad, «Алтын Орда», «Бұлбұл заман», «Қорқыт қобыз», «Домбыра аңыз» и другие произведения современных казахстанских композиторов. По-новому зазвучали народные песни «Самал тау», «Қарай көзім», «Дедімай-ау», знаменитый кюй Курмангазы «Адай» и положенное на музыку стихотворение Абая «Бойы бұлғаң». Совершив увлекательное путешествие в историческое прошлое, зрители долго не хотели отпускать полюбившихся артистов со сцены. Несколько минут гремели бурные аплодисменты – символ признательности исполнителям и нашим далеким предкам, оставившим неповторимое по своему звучанию музыкальное наследие, которое и в наши дни продолжает покорять сердца и овладевать душами благодарных потомков. #культура #музыка #филармония #номады #The Nomad’s fire