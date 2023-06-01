Город без тени

Ежегодно из городской казны направляются огромнейшие суммы на посадку и уход за зелеными насаждениями. К примеру, в 2021 году на закуп 1 млн 267 тыс. 500 штук саженцев было выделено 380,5 млн тенге. Не знаю, кто и как проверяет эффективность этих трат, и проверяет ли вообще, но не надо быть большим специа­листом, чтобы на глаз оценить результат усилий коммунальных служб, занятых озеленением.

Он хорошо виден на примере транспортной развязки на пересечении улицы Рыскулова – проспекта Кунаева. При ее строи­тельстве под топор пустили несколько сотен высокорослых деревьев. Зеленые насаждения вырубили во всех четырех направлениях от перекрестка, включая разделительную полосу по улице Рыскулова.

Вместо кустарников и газона здесь отныне красуется трехмет­ровой ширины полоса, выложенная тротуарной плиткой. По всему видать, «поддержали» чей-то бизнес, обеспечив гарантированное применение не одной сотне квад­ратных метров строительного материала. А то, что пешеходам, вынужденным передвигаться по соседству с бесконечным потоком машин, дышать нечем, так это их проблемы.

Деревья на месте развязки пилили и рубили не одну неделю, расчищая строительную площадку. Масштабная «заготовка дров» шла под бурные уверения городских властей непременно произвести компенсационные посадки. А когда затянувшийся во времени проект с горем пополам таки завершили, вдруг выяснилось, что озеленить оставшиеся клочки земли тут намерены плакучей шелковицей – декоративной формой тутового дерева с длинными ветками, опущенными к земле.

Ждать тени от таких деревьев точно не получится ни через пять, ни через десять лет. И это в Шымкенте, где летом от жары плавится асфальт, а территория развязки, превратившаяся в каменные джунгли, в летний зной напоминает раскаленную сковородку.

Экоактивисты добились пересмотра проекта озеленения, потребовав заменить тутовник деревьями с раскидистой кроной. Выбор остановили на чинарах. В торжественной их посадке приняли участие не только представители общественности, но и аким города, которого заверили, что поливаться посадки будут автоматической системой, а значит, им гарантирован надлежащий уход.

Трехметровые саженцы принялись и по весне пустили молодые листья. Проходя мимо, я уже мечтала, как спустя годы разрастутся кроны деревьев, какую создадут тень и комфорт для пешеходов. Рано радовалась...

В жаркие апрельские дни, когда по нормам зеленым насаждениям на юге уже полагается полив, та самая автоматическая система так и не заработала. Не спешили на помощь и водовозы. В итоге листья на многих деревьях пожухли и засохли, образовав майский листопад.

Смотреть, как гибнут принявшиеся деревья, было невыносимо. Пришлось обратиться в управление развития комфортной городской среды города Шымкента, в функциональные обязанности которого входит озеленение и уход за зелеными насаждениями.

– Специалисты подрядной организации, с которой заключен договор на обслуживание, не могут найти врезки водоканала, водоканал сам не может их найти, – на полном серьезе объяс­нил причину, почему деревья не поливаются и сохнут, начальник отдела управления Нурсултан Сейтжанов. – Договор с ними мы подписали 19 апреля. Они еще не успели наладить работу…

– Так уже вторая половина мая, а полива нет...

– Будет. А если деревья погибнут, они обязаны будут новые высадить. Все прописано в договоре.

Этот короткий диалог в полной мере отражает подход, положенный в основу озеленения города. Чиновники не видят особой проблемы в том, что саженцы засохнут и даже погибнут, теша себя иллюзиями, что взамен подрядчик высадит новые. Высадит ли – еще тот вопрос, не говоря уж о том, что их ожидаемо ждет та же участь.

Еще свежа в памяти горожан история, когда вдоль проспекта Кунаева до пересечения с прос­пектом Тауке-хана озеленители выкорчевали молодые саженцы каштанов, чтобы посадить там ели, сосны и можжевельник, которые погибли там буквально через пару месяцев. После высадили дубы, которые без регулярного полива ожидала та же участь.

Дальше экспериментировать с посадкой деревьев не стали, огра­ничившись дорогостоящими декоративными кустарниками. Значительная их часть, включая вейгелы, тоже погибла, отреагировав подобным образом на равнодушие со стороны озеленителей. Тогда тут разбили клумбы.

Сотрудники компании-подрядчика, выигравшей конкурс в текущем году, пошли по проторенной дорожке: засохшие чинары вдоль транспортной развязки выдрали с корнем, тем самым скрыв от начальственных глаз результат своего хозяйствования. Взамен, естественно, никто ничего не высадил, да и зачем, если деревья продолжают засыхать, и неизвестно, сколько из них доживет до осени?

– Это «Build Stroi» виноват, они в прошлом году занимались озеленением по всему городу, мы только недавно выиграли тендер, – пытался доказать мне непричастность к «засушке» чинар агроном компании-подрядчика, напрочь игнорируя тот факт, что по весне саженцы пустили молодые листья и точно были живыми.

Деревья умирают стоя

Детский парк, переименованный новым хозяином в «Кен-баба», обещавшим, да так и не сдержавшим слово сохранить все растущие тут столетние дубы, по весне лишился еще полутора десятка деревьев. Их тихо вырубили в углу со стороны улицы Диваева – проспекта Тауке-хана.

Соцсети бурно отреагировали на очередной акт вандализма, но специалисты Шымкентского городского управления развития комфортной среды об этом даже не узнали. Получилось так, что мимо их внимания прошла незаконная порубка деревьев, на месте которых сейчас уже построено очередное кафе.

– Нас всего в отделе трое – я и два специалиста, – прокомментировал Нурсултан Сейтжанов. – За всем городом не уследишь таким составом, хотя мы регулярно мониторим соцсети и обязательно принимаем меры, если видим сигнал, поступающий от горожан о порубке деревьев. Разрешение не требуется только при вырубке зеленых насаждений, произрас­тающих на участке под ИЖС и на дачном участке. Во всех остальных случаях, независимо от того, где растет дерево, – вдоль улиц и тротуаров, на территории школ, больниц, детских садов или рядом с коммерческими объектами, такой документ необходим. Причем при этом не важно, высаживали это дерево коммунальщики или оно проросло самостоятельно из семян. Без разрешения рубить нельзя. Эти деревья считаются насаждениями общего пользования, они нужны для микроклимата в городе и кислорода. Так что призываю горожан быть максимально активными.

Добиться наказания виновных за самовольную порубку в Шымкенте не так-то просто. Из собственного опыта знаю, насколько вяло сотрудники правоохранительных органов реагируют на сообщения о том, что кто-то незаконно рубит дерево, всячески стараясь отмахнуться от заявителя. И такое, мягко говоря, прохладное отношение к нарушению законодательства тоже играет на руку тем, кто ничтоже сумняшеся берется за топор, считая, что вправе рубить что ни попадя.

Судя по всему, именно такой логикой руководствовался житель Шымкента, решивший в ноябре прошлого года вырубить более сотни деревьев, растущих во дворе многоэтажного дома, расположенного по улице Гагарина, 143. От рощи между многоэтажками, которая служила для живущих здесь людей источником кислорода, остались только пеньки.

Жители выяснили, что заявка на рубку деревьев в уполномоченный орган не поступала. Да и как она могла поступить, если земля, на которой они росли, является собственностью кондоминиума?

За одну ночь на месте рощи появился пустырь, на котором успели уничтожить 129 деревьев. Под нажимом общественности данный факт 7 ноября 2022 года управлением полиции Абайского района был зарегистрирован по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за «незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

В уполномоченном органе подсчитали ущерб, оценив его в 4 млн 13 тыс. тенге. И заверили жителей, что обяжут виновника посадить 6 450 новых деревьев в качестве компенсации в радиусе одного километра от места порубки, как того требует закон. И не просто высадить, но и затем на протяжении трех лет ухаживать за ними, поливать и обрабатывать.

Если же саженцы не приживутся, то высаживать снова, и так до тех пор, пока все почти шесть с половиной тысяч деревьев не пойдут в рост.

В полиции практически сразу сообщили, что личность лесоруба установлена. С тех пор прошло семь месяцев, но дело так и не дошло до суда. Представляете: более полугода полицейские не могут завершить досудебное расследование элементарного дела, в котором установлен подозреваемый!

Что же там такого сложного? Во что уперлись правоохранители и где, собственно, надзорный орган, не реагирующий на такой исход? Или по истечении года дело закроют в связи с истечением срока давности? Знают ли в прокуратуре Абайского района, что расследование застопорилось, и по какой причине это происходит?

Не знаю, уплатил ли виновник незаконной массовой порубки деревьев штраф, могу только предполагать, что, скорее всего, нет. И компенсационной посадки тех самых нескольких тысяч деревьев жильцы дома так и не увидели не только на месте рощи, но и в радиусе километра.

Не дождались обещанных управлением развития комфорт­ной городской среды 200 деревьев и жители одного из домов по улице Байтурсынова. Они не стали мириться с тем, что владелец строящейся клиники самовольно срубил четыре дерева, и обратились в полицию.

Настойчивость людей позволила довести дело до суда. Административный суд города Шымкента признал порубку незаконной и вынес наказание в виде штрафа.

Всю весну жильцы дома решали, на какой ближайшей к дому территории можно будет высадить те самые две сотни компенсацион­ных деревьев, но «лесорубы» и не подумали исполнить предписание управления развития комфортной городской среды…

Сначала сотрудники управления сообщили активистам дома: мол, они проинформировали полицию, и та якобы даже вынесла предупреждение владельцу клиники, пообещавшему высадить деревья осенью. Потом в ответ на настойчивые просьбы жителей показать письмо в полицию вдруг заявили, что некий нерадивый сотрудник его не отправил, а руководство обманул... Зато, дескать, сто деревьев виновник в порубке высадил в одном из шаткалов.

А когда встал вопрос, почему только сто и почему в шаткале, а не в радиусе километра, вы­яснилось, что на самом деле никто ничего не высаживал. Короче, кто кого и, главное, зачем обманывает, еще тот вопрос. Но уже сама по себе эта история ставит под сомнение, что в городе реально проводится работа по компенсационным посадкам и контролируется уход за ними.

Между тем, по информации Нурсултана Сейтжанова, в 2022 году в управление поступило 82 заявления на вырубку деревьев. Разрешения выдали 32 заявителям, взявшим на себя обязательство компенсировать 3 200 деревьев, из которых высадили только 2 750.

Этим цифрам приходится верить на слово, как и данным по приживаемости деревьев, которая в Шымкенте не должна быть ниже 75%. Официально так и считают, но насколько объективны и соответствуют ли действительности подобные утверждения?

Правильные правила

– Инвентаризация деревьев как раз и поможет избежать таких случаев, как перманентная неконтролируемая вырубка в парке «Кен-баба», превратившемся в харчевню городского масштаба, – считает Нурсултан Сейтжанов. – Имея на руках интерактивную карту зеленых насаждений, мы сможем прийти и спросить, где такое-то и такое дерево, которое вот здесь росло? У нас будет полная информация обо всех зеленых насаждениях. Если дерево срублено, сможем оформить административное дело и предъявить штраф по факту вырубки, потребовать произвести компенсационные посадки.

Шымкент «лысеет», потому что до 2023 года озеленением занимались районные акиматы, до них – городское управление ЖКХ. Фирмы-подрядчики менялись ежегодно, обвиняя друг друга в низкой приживаемости саженцев и ненадлежащем уходе. В итоге многие зеленые насаждения утрачены. Есть километры улиц без единого дерева.

В позапрошлом году на учет деревьев из бюджета города выделили 2 млн тенге. Тогда инвентаризацию провели частично, насчитав в девяти парках 70 тыс. деревьев. Плюс в дендропарке – 98 тыс.

– Из-за небольшой суммы финансирования компания отказалась от дальнейшего сотрудничества по учету деревьев, – рассказывает Нурсултан Сейтжанов. – Программу мы арендовали, а после расторжения договора отключили сервер, и теперь у нас нет возможности зайти в базу данных, обновлять сведения о посаженных и прижившихся деревьях. На таких условиях нам невыгодно работать. Мы бы хотели, чтобы программа была нашей.

Сегодня в городе, по данным Шымкентского управления развития комфортной городской среды, насчитывается 900 тыс. деревьев. Плюс в лесополосе, опоясывающей город, произрастает еще 1 млн 200 тыс. деревьев. Итого чуть больше 2 млн деревьев. И это при том что число жителей в Шымкенте перевалило за 1 млн 100 тыс. человек.

То есть в пересчете на одного жителя нет даже двух деревьев, тогда как по существующим нормам парк или сквер должен располагаться в 15–20 минутах ходьбы от места проживания человека, а на каждого жителя приходится по 20 квадратных метров зеленых насаждений.

Вряд ли при таком раскладе южный город может рассчитывать на поток туристов. Побывав один раз здесь летом, путешественник наверняка и сам сюда больше не вернется, и другим посоветует выбрать другое направление, где можно спокойно прогуливаться по городу без опасения получить солнечный удар.

К столь плачевному состоянию ситуацию с озеленением привело и то обстоятельство, что в Шымкенте до сих пор не утверждены Правила содержания и защиты зеленых насаждений. Они уже разработаны, и даже предпринималась попытка утвердить их на мартовской сессии Шымкентского городского маслихата. Не случилось... Теперь их планируют рассмотреть на одной из летних сессий.

Правила разработаны на основе типовых Правил содержания и защиты зеленых насаждений с учетом климатических особенностей южного мегаполиса. Они призваны изменить подход к озеленению и спрос с подрядных организаций.

Обещают также ужесточить ответственность за незаконную вырубку. К примеру, раньше не было 50-кратной компенсации. Наказание виновных ограничивалось выплатой штрафа. При наличии разрешения на вырубку физическое или юридическое лицо обязано высадить в качестве компенсации за каждое вырубленное дерево десять саженцев. И не каких-нибудь прутиков-палочек.

В правилах прописаны параметры саженцев для проведения компенсационных посадок: высота лиственных деревьев должна быть не менее двух метров 20 сантиметров, хвойных – от полутора метров. Ужесточены требования и к подрядчикам, которым в этом году предстоит высадить 109 тыс. деревьев на территории города. Кроме того, еще 10 тыс. саженцев появятся в лесополосе.

– В этом году договоры на уход за парками и скверами, саночистку и благоустройство заключены по системе ГЧП на пять лет, – дает расклад Нурсултан Сейтжанов. – До этого мы ежегодно сталкивались с проблемами, связанными с постоянной сменой подрядных организаций. Получалось так, что пока конкурс проходит, итоги подводятся, с января по март-апрель, а иногда и до мая некому выполнять объем необходимых работ. Отсюда и возникающие задержки с вывозом ТБО, поливом деревьев. С этого года заключаем долгосрочные договоры. В каждом из пяти районов города в ходе конкурса госзакупок определен подрядчик. Еще одна компания сосредоточит свое внимание на обслуживании парков и скверов.