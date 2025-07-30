Новые воздушные ворота

Шымкент, третий по численности населения город Казахстана и один из древнейших на его территории, находится на перекрестке прошлого и настоя­щего, соединяя великое историческое наследие с современными амбициозными устремлениями. Вот уже несколько лет мегаполис стремительно трансформируется из транзитного пункта на юге республики в самостоятельную туристскую дестинацию – яркую, динамичную, гостеприимную.

Благодаря уникальному историческому наследию, теплому климату и планомерным усилиям местных властей по развитию инфраструктуры город привлекает все больше гостей из Казахстана и зарубежья. В 2024 году Шымкент посетило свыше полумиллиона туристов. При этом счет прибывших из дальнего зарубежья идет на десятки тысяч.

Одним из важнейших шагов в повышении международной привлекательности Шымкента стало открытие «под занавес» прошлого года нового терминала международного аэропорта. SCAT Airlines наладила прямое авиасообщение с рядом городов Китая, Южной Кореи, стран Европы.

– Недавно наши специалисты побывали в Сеуле, Сиане, Мюнхене и Будапеште, – рассказывает руководитель городского управления туризма, внешних связей и креативной индустрии Бексултан Адильханов. – Встретились и провели переговоры с туроператорами, турагентами, которые отправляют туристов в государства Центральной Азии. Надеемся, эта поездка в недалекой перспективе принесет плоды, и мы увидим в нашем городе гостей из многих стран. Пока же ждем со дня на день приезда большой группы тур­операторов из Китая. Продемонстрируем им туристические возможности города. К слову, мы не делим Южный Казахстан на Туркестан и Шымкент, наоборот, стараемся разрабатывать маршруты, которые бы позволили объединить локации региона в единые туры.

Развитие международной авиадоступности позволяет Шымкенту заявить о себе как о важной точке на карте центральноазиатского туризма. Однако пока город отстает от таких гигантов, как Алматы и Астана. Чтобы эффективно конкурировать на туристическом рынке, мегаполису предстоит решить ряд логистических и инфраструктурных проблем. И предложения, как это сделать, уже находятся в работе.

– С июня начал курсировать первый туристический поезд между китайским городом Сиань и Алматы, – говорит Бексултан Адильханов. – Сейчас ведем переговоры о том, чтобы продлить его маршрут до Шымкента, а дальше, возможно, и до Ташкента. Эту тему планируем также обсудить во время прибытия к нам тур­операторов из Китая. Думаю, будет здорово, если удастся решить данный вопрос. Поток туристов из Китая сразу увеличится. Тем более что в прошлом году завершена реконструкция железнодорожного вокзала, и нам не стыдно принимать иностранных путешественников.

Ставка на комфорт

Шымкент делает ставку на комфорт туристов. В центре внимания – не только аэропорт, но и инфраструктура в целом. Так, университет «Мирас» совместно с акиматом успешно осуществляет проект установки 40 SMART-туалетов европейского уровня, что позволит решить пресловутую санитарную проблему.

Первые четыре таких санитарно-гигиенических узла уже действуют. Один из них установлен на местном «Арбате» рядом с Центром обслуживания турис­тов. Сотрудники центра консультируют гостей, дают рекомендации, помогают разработать программу пребывания в Шымкенте. Здесь же дежурят сотрудники туристической полиции, всегда готовые прийти на помощь.

SMART-туалеты в ближайшее время появятся в каждом парке и в туристичес­ких зонах города рядом с историческими достопримечательностями, на центральных улицах и в местах скопления людей.

Пользоваться туалетами можно совершенно бесплатно. Они оснащены современными технологиями и соответствуют евростандартам. Бесперебойно работают душевая кабина и очиститель воздуха, оборудован теплый пол, летом дарит прохладу кондиционер. Здесь установлены водосберегающие устройства, приводимые в действие сенсорным датчиком.

Чтобы зайти внутрь, нужно отсканировать QR-код и перейти на специальную платформу. После входа дверь блоки­руется. При этом прозрачные окна, поз­воляющие видеть внутреннюю обстановку, затемняются, а прозрачными снова становятся после нажатия специальной кнопки. В уборных всегда чисто, есть дос­таточный запас туалетной бумаги, за этим следят закрепленные работники. Проект является примером внедрения в городе современных и экологических решений, создающих комфорт приезжим и горожанам.

Шымкент делает ставку на цифровые решения. К примеру, с августа 2025 года туристы будут получать SMS-уведомления, содержащие ссылки на карту города, отели, достопримечательности и предстоящие события. Это позволит гостям сориентироваться при выборе объектов для посещения, получить информацию о культурных мероприятиях и популярных у горожан местах отдыха.

Инфопункты, где можно узнать о Шымкенте, появились в Туркестане, Бурабае и Самарканде. В вопросах международного продвижения своего имиджа мегаполис находится только в самом начале пути, и важно, что ответственные за развитие туризма осознают, над чем и как надо работать.

От цитадели до Сайрама

Коллеги, друзья и просто знакомые из других регионов Казахстана, собирающиеся посетить Шымкент, время от времени спрашивают у меня, куда пойти, что посмотреть. Решила спросить у Бексултана Адильханова, что отвечает он, когда у него просят подобного совета.

– Однозначно, знакомство с Шымкентом надо начинать с цитадели, – убежден он. – Это, так сказать, для общего развития. А дальше все зависит от предпочтений гостя. Выбор в этом плане огромен – от паломнического туризма до знакомства с древним Туркестаном и мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясауи, посещения уголков первозданной природы, похода в горы или поездки на пляжи Шардары.

История Шымкента насчитывает более 2 200 лет. Это чуть ли не единственный город, сохранивший свое историческое ядро. Цитадель – археологический объект, музей под открытым небом с современной инфраструктурой. Проект задумывался как визитная карточка города.

Не менее значимым считается исторический и культурный центр Сайрам – древнейшее поселение, включенное в черту города. Здесь расположено несколько памятников республиканского уровня, имеющих культовое значение. К ним относятся мавзолеи Ибрагим-ата, Карашаш-ана, Абдул-Азиз-Баба, а также минарет Хызыра Пайгамбара. Эти объекты являются не только архитектурными памятниками, но и важными местами паломничества.

В ближайшее время ожидается благоустройство территории вокруг минарета Хызыра, а также реконструкция ряда культовых объектов, которые для удобства паломников и туристов паспортизованы и оцифрованы. Турист, выбирая маршрут, может изучить объекты с помощью 3D-технологий. Так легче принять решение.

Вся информация об истории города, его памятных и исторических местах, парках и общественных пространствах размещена на сайте управления туризма, внешних связей и креативной индустрии. На всех объектах установлены турникеты. Так легче вести учет посещаемости отдельно взятого объекта.

Бексултан Адильханов признает, что паломники и туристы, выбирающие для путешествия древний Сайрам, сталки­ваются с нехваткой базовых удобств – кафе, сувенирных лавок, транспорта. Решение этой проблемы станет следующим шагом на пути к превращению Шымкента в центр паломнического туризма.

Экотуризм и глэмпинг: природа рядом

Город успешно осваивает и новый для Казахстана формат отдыха – глэмпинг. На возвышенном берегу реки Бадам строится комплекс, предусматривающий проживание в капсулах. Гости смогут посетить амфитеатр, бассейн, баню, кафе и ресторан. Отсюда открывается великолепный вид на гору Казыгурт.

Глэмпинг рассчитан на туристов, предпочитающих уединение и природу. Первую очередь комплекса, общая площадь которого составит 53 га, введут в эксплуатацию уже нынешней осенью. Городской акимат помог частному инвес­тору с выделением земельного участка.

Как отметил Бексултан Адилханов, такие проекты призваны привлечь туристов из Узбекистана, России и Китая, которые составляют основную долю иностранных гостей.

Кроме того, близость к таким локациям, как термальные источники Сарыагаша, природные заповедники и дендропарк Асанбая Аскарова, делает Шымкент идеальной отправной точкой для экотуризма. Впрочем, здесь снова встает вопрос инфраструктуры – туристам зачастую приходится сталкиваться с трудностями логистики, не хватает транспорта, навигации и информационной поддержки.

Отели, сервис, гастрономия

В Шымкенте работают 149 гостиниц, рассчитанных на 3 180 мест. В том числе представлены международные бренды. К примеру, это сеть Rixos. В следующем году завершится возведение пятизвездочного отеля сети Hilton в микрорайоне Shymkent City.

В 2023 году в Шымкенте было открыто семь новых гостиниц, в прошлом – шесть. До конца текущего года планируется завершить отделку и открыть для постояльцев еще пять отелей. Эти шаги направлены на повышение комфорта туристов и развитие внутреннего туризма. Причем у гостей города есть выбор – поселиться в бюджетном хос­теле или оплатить люксовый номер.

Предприниматели охотно вкладываются в гостиничный бизнес, и государство стимулирует это движение, субсидируя до 10% от проектной стои­мости объектов. Из бюджета возмещаются также затраты на развитие придорожного сервиса и содержание туристичес­ких автобусов.

Особую ставку в развитии туризма Шымкент делает на гастрономию: город славится пловом, шашлыками и широким выбором национальных кухонь. В текущем году здесь прошли два фестивали уличной еды, на осень запланирован центральноазиатский фестиваль плова.

В планах на ближайшую перспективу – создание гастроаллеи.

– Пока определяемся по локации, рассматриваем два варианта, – приоткрывает завесу над проектом Бексултан Адильханов. – Гастроаллея будет работать в режиме 24⁄7 и представлять кухни многих стран мира. Концепция такая: один бутик – одно блюдо. Планируем поставить около сотни бутиков, в которых намечаем широко представить казахскую национальную кухню, турецкую, узбекскую, грузинскую, китайскую и прочих государств, расположенных на Великом шелковом пути.

Такие аллеи уже есть во многих городах мира, включая Ташкент. При помощи гастроаллеи хотим доказать, что Шымкент – гостеприимный хлебосольный город и здесь рады каждому, кто хочет прикоснуться к нашей истории и современности.

Еще одной фишкой станет проведение на системной основе на протяжении всего года тематических фестивалей. Они войдут в Календарь тематических мероприятий, который станет настольной книгой туроператоров. Люди смогут заранее узнать о проведении масштабных мероприятий и запланировать поездку в Шымкент.

Находя себя заново

Шымкент с его историей, природой, кухней и стратегическим расположением способен занять важное место на карте туристических маршрутов Шелкового пути.

С учетом географии, 300 солнечных дней в году, близости к Туркестану и Ташкенту, богатой культуры, обновленного аэропорта и тематического потенциала он имеет шанс стать ядром туристичес­кого притяжения Южного Казахстана и соперником Алматы⁄Астаны.

Это возможно при комплексном осуществлении программ по созданию «магнитов», поднятию качества услуг, инвестиционной эффективности и экологичного транспорта. Только соединение этих элементов позволит городу начать удерживать туристов, превращая одноразовые визиты в продолжительные семейные, MICE‑ или экологические маршруты.

Но чтобы стать настоящим магнитом для гостей со всего мира, Шымкенту предстоит сделать еще один важный шаг – поверить в собственную уникальность и грамотно ее преподнести.