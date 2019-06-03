Глава Сената выступила с приветственным словом на главной площади страны Қазақ Елі на Параде детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей.

Масштабное и яркое шествие с участием юных жителей столицы в нынешнем году собрало свыше 8 000 учащихся школ и колледжей, воспитанников музыкальных школ, школ искусств, дворцов школьников, КазНУИ, Республиканской школы «Жас Ұлан».

– Сегодня большой праздник. Праздник потому, что город Нур–Султан – город молодых, это город детей, школьников, молодых рабочих, специалистов и ученых. Будущее – за вами. Вам идти вперед! – сказала глава Сената.