Города, районы, поселки... Свежий выпуск 25 июля 2023 г. 4:00 1 Адия Кенжегулова Депутаты Сената Парламента продолжают поездки по регионам в рамках встреч с населением. Сенатор Нурторе Жусип посетил редакцию газеты «Талас тынысы» и встретился с членами издательского коллектива в Таласском районе Жамбылской области. В ходе встречи представители газеты проинформировали о работе районной газеты. В свою очередь сенатор рассказал о работе палаты и принимаемых законах, в том числе касающихся Социального кодекса, а также об интернет-площадках и интернет-рекламе. Депутат отметил, что все законы принимаются для улучшения благосостояния народа. – Основной целью Закона «Об интернет-площадках и интернет-рекламе» является правовое регулирование вопросов функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламам. Задача закона – предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как травля, оскорбление граждан, реклама финансовых пирамид в социальных сетях, – резюмировал сенатор. С представителями крестьянских хозяйств Восточно-Казахстанской области встретились депутаты Ольга Булавкина и Шакарим Буктугутов, они выслушали их вопросы, рассказали о законопроектах, которые рассматриваются в сфере сельского хозяйства. В ходе поездки сенаторы также встретились с депутатами Шемонаихинского районного маслихата и поделились итогами работы палаты. Депутаты заверили, что все проблемные вопросы, поднятые во время посещения региона, будут на контроле у парламентариев. Сенатор Султан Дюсембинов побывал в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Здесь он посетил ряд стратегически важных объектов и ознакомился с проблемными вопросами региона. Кроме того, парламентарий побывал в ряде фермерских хозяйств и ознакомился с рабочим процессом сельхозпроизводителей. В регионе большое значение имеет работа садоводческих хозяйств, использующих систему капельного орошения. Многие из них уже получили государственные субсидии, но остаются еще не решенные вопросы. Сенатор заявил, что готов оказать законодательную помощь в решении этих проблем. Депутаты Сената от Акмолинской области Нурлан Бекенов и Талгат Жунусов посетили город Кокшетау, где ознакомились с процессом подготовки к отопительному сезону, а также ряд объектов города. Парламентариев проинформировали о проводимых ремонтных работах котельных, подготовке оборудования и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, ознакомили с ходом строительства учебно-воспитательного комплекса, расположенного в пригороде Кокшетау, в селе Красный Яр. Депутаты рассказали о совместной с госорганами проводимой работе, в том числе по развитию энергетической отрасли. С общественностью Ордабасинского района Туркестанской области провели встречу депутаты Али Бектаев, Мурат Кадырбек, Алишер Сатвалдиев. В ходе визита сенаторы посетили ряд стратегически важных объектов и фермерских хозяйств области. Также парламентарии встретились с членами районного совета ветеранов и руководителями молодежных организаций. В ходе встречи жителями были подняты вопросы, связанные со строительством водоканала, производством, сельским хозяйством и строительством социальных объектов в регионе. В свою очередь депутаты заявили, что поднятые вопросы будут на контроле и переданы в соответствующие органы. #депутаты #регионы #рабочая поездка #РК