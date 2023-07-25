Города, районы, поселки...

Сенатор Нурторе Жусип посетил редакцию газеты «Талас тынысы» и встретился с членами издательского коллектива в Таласском районе Жамбылской области. В ходе встречи представители газеты проинформировали о работе районной газеты.

В свою очередь сенатор рассказал о работе палаты и принимаемых законах, в том чис­ле касающихся Социального кодекса, а также об интернет-площадках и интернет-рекламе. Депутат отметил, что все законы принимаются для улучшения благосостояния народа.

– Основной целью Закона «Об интернет-площадках и интернет-рекламе» является правовое регулирование вопросов функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламам. Задача закона – предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как травля, оскорбление граждан, реклама финансовых пирамид в социальных сетях, – резюмировал сенатор.

С представителями крестьян­ских хозяйств Восточно-Казахстанской области встретились депутаты Ольга Булавкина и Шакарим Буктугутов, они выслушали их вопросы, рассказали о законопроектах, которые рассматриваются в сфере сельского хозяйства. В ходе поездки сенаторы также встретились с депутатами Шемонаихинского районного маслихата и поделились итогами работы палаты. Депутаты заверили, что все проблемные вопросы, поднятые во время посещения региона, будут на контроле у парламентариев.

Сенатор Султан Дюсембинов побывал в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Здесь он посетил ряд стратегически важных объектов и ознакомился с проблемными вопросами региона. Кроме того, парламентарий побывал в ряде фермерских хозяйств и ознакомился с рабочим процессом сельхозпроизводителей. В регионе большое значение имеет работа садоводческих хозяйств, использующих систему капельного орошения. Многие из них уже получили государственные субсидии, но остаются еще не решенные вопросы. Сенатор зая­вил, что готов оказать законодательную помощь в решении этих проблем.

Депутаты Сената от Акмолинской области Нурлан Бекенов и Талгат Жунусов посетили город Кокшетау, где ознакомились с процессом подготовки к отопительному сезону, а также ряд объектов города. Парламентариев проинформировали о проводимых ремонтных работах котельных, подготовке оборудования и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, ознакомили с ходом строительства учебно-воспитательного комплекса, расположенного в пригороде Кокшетау, в селе Красный Яр. Депутаты рассказали о совместной с гос­органами проводимой работе, в том числе по развитию энергетической отрасли.

С общественностью Ордабасинского района Туркестанской области провели встречу депутаты Али Бектаев, Мурат Кадырбек, Алишер Сатвалдиев. В ходе визита сенаторы посетили ряд стратегически важных объектов и фермерских хозяйств области. Также парламентарии встретились с членами районного совета ветеранов и руководителями молодежных организаций. В ходе встречи жителями были подняты вопросы, связанные со строительством водоканала, производством, сельским хозяйством и строительством социальных объектов в регио­не. В свою очередь депутаты заявили, что поднятые вопросы будут на контроле и переданы в соответствующие органы.